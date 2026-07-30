Ritvales 2026 revela su cartel completo: Carl Cox, Paul van Dyk y más de 70 artistas llegarán a Medellín

Ritvales dio a conocer el cartel completo de su edición 2026 y confirmó una de las apuestas más ambiciosas en la historia del festival.

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El evento reunirá a más de 70 artistas nacionales e internacionales íconos, los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque Norte de Medellín, consolidando a la capital antioqueña como uno de los principales escenarios de la música electrónica en América Latina.

Entre los artistas que encabezan el line up aparecen figuras de talla mundial como Carl Cox, quien ofrecerá un Extended Set; Paul van Dyk, también con un formato extendido; Adam Beyer, Ben Böhmer Live, Sven Väth, I Hate Models, Klangkuenstler, Kobosil, Dubfire, Oliver Heldens, Seth Troxler, Mauro Picotto, Massano, Guy J, Fatima Hajji, Lilly Palmer, Crystal Waters Live, Whomadewho Hybrid DJ Set, Octave One Live, Aly & Fila y Victor Ruiz, entre otros.

De acuerdo con la programación del festival, recorrerá géneros como el techno, house, trance, melodic y propuestas híbridas.

Ritvakes lineup 2026. Foto: Ritvales

Tres escenarios con sello propio

La organización también confirmó que el festival contará con tres Stage Hosts que marcarán la identidad de diferentes escenarios. Se trata de 44 Label Group, el sello creado por Max Kobosil; Carl Cox Invites, liderado por la leyenda británica; y SHINE, el reconocido concepto internacional impulsado por Paul van Dyk y considerado uno de los referentes del trance a nivel mundial.

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Desde su creación en 2014, Ritvales ha reunido a más de 50.000 asistentes y se ha convertido en uno de los festivales de música electrónica más importantes de Colombia y Latinoamérica. Para 2026 mantendrá el concepto “La energía se baila”, una propuesta que busca celebrar el encuentro entre miles de

Las entradas ya están disponibles y la organización anticipó que en las próximas semanas se anunciarán más artistas que se sumarán al cartel definitivo del festival.