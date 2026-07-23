Luis Alfonso desató la locura en Bogotá en concierto gratuito: fue condecorado e hizo un lanzamiento por todo lo alto de Lindo, lindo

Desde las 7:00 de la mañana comenzaron a llegar los primeros seguidores a la Plaza de La Mariposa en el centro de Bogotá con una sola misión: conseguir un lugar privilegiado para acompañar a Luis Alfonso en el estreno oficial de Lindo, lindo, su más reciente producción discográfica.

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Con el paso de las horas, la fila creció hasta ocupar varias cuadras y confirmar que el concierto gratuito sería uno de los eventos musicales más concurridos en ese punto de la capital. Cuando finalmente se abrieron las puertas, el escenario alcanzó rápidamente el aforo previsto y recibió a miles de asistentes dispuestos a cantar de principio a fin.

La emoción se sintió desde el primer momento en que Luis Alfonso apareció en el escenario. Entre aplausos, gritos y cientos de celulares grabando cada instante, el artista agradeció el respaldo de sus seguidores y dio inicio a un espectáculo pensado para presentar oficialmente el álbum con el que rinde homenaje a sus raíces montañeras y al orgullo de ser colombiano.

El concierto gratuito llenó el parque La Mariposa. Foto: Semana

Lindo, lindo reúne 14 canciones y fue grabado completamente en vivo en las montañas antioqueñas, una apuesta con la que el cantante buscó capturar la esencia de su tierra y de la música popular que lo ha llevado a convertirse en uno de los artistas más escuchados del país.

Durante el concierto, Luis Alfonso presentó una a una las canciones que hacen parte de esta nueva producción:

Bonita, pero descarada.

Qué sería de mí.

A lo bien.

Lo mejor soy yo.

Qué ironía.

Montañerito.

Por Dios que me mato.

No me enseñaste.

De mí para mí (con Jhon Alex Castaño).

Váyanse mucho.

Yaper.

Amor en efectivo.

Así es nuestro amor.

Déjame entrar (con Piso 21).

Aunque la tarde estuvo dedicada al estreno del álbum, Luis Alfonso también complació a sus fanáticos con algunos de los éxitos que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Contentoso y Destino final fueron dos de las canciones más coreadas por un público que no dejó de cantar durante toda la presentación.

El evento también contó con invitados especiales. Entre ellos estuvieron Luisa Fernanda Pulgarín, pareja del cantante y quien subió al escenario, y la hermana de Yeison Jiménez, Lina Jiménez, quienes acompañaron de cerca uno de los momentos más importantes de la carrera del intérprete.

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Uno de los instantes más emotivos llegó cuando el Concejo de Bogotá sorprendió al artista con un reconocimiento por su aporte a la música popular colombiana y por el impacto que ha generado con su trayectoria. El homenaje fue recibido entre aplausos mientras miles de asistentes celebraban el logro del cantante.

Con Lindo, lindo, el artista no solo presentó un nuevo álbum. También demostró que su conexión con el público atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, sobre todo porque es la primera vez que se hace un evento gratuito de ese nivel.

El ‘Señorazo’ convirtió un lanzamiento musical en un encuentro multitudinario que dejó claro por qué hoy es uno de los máximos exponentes del género popular en Colombia.