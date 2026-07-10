A seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, y en la cúspide de su carrera, Luis Alfonso conmovió a la hermana del fallecido cantante con una canción inédita

Este viernes 10 de julio se cumplen seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a otras cinco personas tras el accidente de la aeronave en la que viajaba entre Paipa y Duitama, una tragedia que conmocionó a Colombia y dejó un enorme vacío en la música popular.

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En medio de esta fecha cargada de recuerdos, Luis Alfonso volvió a emocionar a los seguidores del artista al compartir un momento muy especial con Lina Jiménez, hermana del cantante fallecido, a quien le mostró por primera vez “Adiós Amigo”, la canción que escribió poco después de despedir a uno de sus grandes amigos.

La canción que conmovió a la familia de Yeison

En un video publicado por Luis Alfonso se observa el momento en que invita a Lina a escuchar la composición.

“Hace unos días hice una canción que se llama ‘Adiós Amigo’, que obviamente es para todos los angelitos que se nos fueron para el cielo; en este caso fue para Yeison. Vamos a ver qué le parece el temita”, dice el cantante antes de reproducirla.

A medida que avanzaba la canción, la emoción fue imposible de contener. Lina escuchó atentamente la letra y terminó llorando mientras abrazaba al artista.

Con la voz entrecortada solo alcanzó a decir: “Qué canción tan hermosa… Muy bonito”.

Luis Alfonso le respondió que cada palabra fue escrita desde el respeto y el cariño que siempre sintió por Yeison y por toda su familia.

“Usted sabe que es con mucho cariño, con mucho respeto a la familia de Yeison, mucho sentimiento. Pero también para toda la gente que ya tiene angelitos en el cielo. Ahí se las dedicamos para que recuerden a sus angelitos cada que escuchen esta canción y tengan la certeza de que ya hay un angelito que los está cuidando.”

@luisalfonso Con mucho respeto y sentimiento le hicimos esta canción Adiós Amigo a @yeison_jimenez 🙏🏼 En honor no solo a él sino a todos los que tienen un angelito en el cielo…Ya disponible en todos lados ♬ Adiós Amigo - Luis Alfonso

Así nació “Adiós Amigo”

Aunque la canción acaba de ser lanzada oficialmente, Luis Alfonso reveló que la escribió desde el momento en que conoció la muerte de Yeison Jiménez.

Durante varios meses prefirió interpretarla únicamente en sus conciertos, donde rendía homenaje a su amigo. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a multiplicarse los mensajes de seguidores que le pedían publicarla para poder escucharla completa.

La petición fue tan constante que el cantante decidió hablar primero con la familia de Yeison para conocer su opinión.

Solo después de recibir su aprobación tomó la decisión de lanzar oficialmente “Adiós Amigo”, convirtiéndola en un homenaje no solo para su amigo, sino también para todas las personas que han tenido que despedirse de un ser querido.

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Luis Alfonso vive uno de los momentos más importantes de su carrera

Mientras el homenaje a Yeison conmueve a miles de seguidores, Luis Alfonso también atraviesa una etapa clave en su carrera musical.

El próximo 23 de julio, desde ls 11:00 de la mañana, reunirá cerca de 4.000 personas en el Parque La Mariposa, en Bogotá, para celebrar de manera gratuita el lanzamiento de “Lindo Lindo”, un álbum compuesto por 14 canciones inéditas.

La invitación la hizo el propio cantante con una frase que rápidamente se volvió viral:

“No es para el que pueda ir, sino para el que quiera”.

El evento será una oportunidad para que los seguidores conozcan en vivo las nuevas canciones del artista y compartan con él una jornada pensada como una gran celebración de la música popular.

Pero ese lanzamiento es apenas el comienzo de un año que promete marcar un antes y un después en su carrera.

“La Fonda del Señorazo”, el proyecto más ambicioso de Luis Alfonso

Después del lanzamiento de “Lindo Lindo”, el artista llegará el 7 de noviembre al Coliseo MedPlus de Bogotá con “La Fonda del Señorazo”, un espectáculo que ha sido presentado como el proyecto más grande y ambicioso de toda su trayectoria.

La producción reunirá a más de 14.000 asistentes en un escenario con formato 360 grados, pensado para que cada persona disfrute del show desde cualquier ubicación del recinto.

Durante cerca de cuatro horas, el público vivirá una experiencia inmersiva con música en vivo, invitados especiales, una puesta en escena creada exclusivamente para esa noche y múltiples sorpresas preparadas por el artista.

Mientras tanto, “Adiós Amigo” ya empezó a cumplir el propósito con el que fue escrita: recordar a Yeison Jiménez y acompañar a quienes, como su familia y millones de seguidores, siguen encontrando consuelo en la música.