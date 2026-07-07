Crisis inesperada para Kast: qué es el ARMY de BTS y por qué protesta en Chile

“Estamos muy molestos. No nos pueden cancelar el concierto, no nos pueden quitar la posibilidad de conocer a las personas que amamos y salvaron nuestras vidas”, dijo a la agencia EFE Daniela Trujillo, una joven de 22 años que, como la mayoría de los manifestantes, iba vestida de morado, el color insigne de la conocida banda surcoreana de k-pop BTS.

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Coreando canciones del grupo y con pancartas con consignas como “BTS al Nacional” o “Ni la música ni el arte dañan estadios”, los seguidores del grupo ―conocidos popularmente como ARMY― marcharon este domingo (5.07.2026) por la principal avenida de la capital hasta las cercanías de La Moneda, sede del Gobierno de Chile.

Conciertos suspendidos por “criterios técnicos”

El Instituto Nacional del Deporte aseguró el jueves que la suspensión de los tres conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre “responde exclusivamente a criterios técnicos”.

La institución explicó que la instalación del escenario de 360 grados que usa el grupo en sus conciertos dañaría la cancha y pondría en riesgo distintos eventos previamente programados, como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026.

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“No hay otra instalación que no sea el Estadio Nacional que pueda acoger el gran evento que supone BTS”, apuntó por su parte a EFE Gisel Muñoz, de la directiva del club de fans de la banda.

“Estamos muy honrados de que de BTS haya pensado en Chile y no en otros países de Latinoamérica en su gira”, agregó la joven, que afirmó que el éxito del grupo radica en sus letras y en su “capacidad para llegar al corazón”.

ARMY: el ejército de seguidores de BTS

BTS, considerado el grupo surcoreano más exitoso de la historia y que no visita Chile desde hace más de una década, tiene un ‘ejército’ de seguidores por todo del mundo, incluido Chile, donde los manifestantes recibieron también críticas por el motivo de las protestas (sin reclamos puramente políticos o sociales).

BTS fue el primer grupo en la historia en dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el primero, desde los británicos The Beatles, en colocar cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en dos años.

La marcha de la capital transcurrió con normalidad y los asistentes clamaron tanto contra la falta de respuestas de la productora DG Medios como contra la decisión del Ejecutivo del ultraderechista José Antonio Kast.

¿Una cortina de humo?

“Yo creo que es una cortina de humo. BTS significa mucho en todo el mundo y se están aprovechando de esa publicidad. para opacar todo lo que esta pasando en el país“, afirmó a la prensa Alejandra Villaroeal, una seguidora que acudió a la marcha con su amiga, que calificó la situación de “muy injusta” y de “falta de respeto”.

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Algo parecido expresó Daniela, otra seguidora de BTS: “El Gobierno de Chile esta tapando su porquería de estos cuatros meses, quitándonos nuestros sueños por los que esperamos muchos años”.

El Gobierno aseguró que la productora puso a la venta las entradas antes de que se confirmase la disponibilidad del recinto y que “se están buscando locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional”.

Posible marcha atrás

No obstante, este lunes, el Instituto nacional del Deporte publicó un comunicado en X en el que se asegura que se revisará la suspensión, tras “una nueva propuesta técnica” para el montaje del escenario de los conciertos por parte de la productora.

Los conciertos de BTS ya provocaron polémica en México este año.