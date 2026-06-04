iHeartRadio Music Festival: BTS, Cardi B, Snoop Dogg y otros artistas del ‘line up’

La banda de K-pop BTS, Benson Boone, Cardi B, Lainey Wilson, Major Lazer, Muse, Snoop Dogg y Zara Larsson se encuentran entre los artistas que se presentarán este otoño en el iHeartRadio Music Festival 2026 en Las Vegas. El evento se transmitirá en vivo.

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El cartel del evento, que tendrá lugar del 18 al 19 de septiembre en el T-Mobile Arena, también incluye a Weezer, Goo Goo Dolls y Kenny Chesney. Próximamente se anunciarán más artistas.

Ryan Seacrest volverá a ser el presentador, y los fans podrán escucharlo todo en las emisoras de radio de iHeartMedia o verlo en streaming en Disney+ y Hulu.

BTS ha deslumbrado al regresar a los escenarios. Foto: Getty Images

El público general podrá comprar entradas en AXS.com a partir de las 14:00 (EDT) / 11:00 (PDT) del 12 de junio. Los titulares de tarjetas Capital One podrán acceder a una preventa a partir de las 13:00 (EDT) / 10:00 (PDT) del 10 de junio.

“El iHeartRadio Music Festival consiste en reunir a los artistas más importantes de todos los géneros durante dos noches inolvidables, y la programación de este año refleja fielmente la increíble diversidad musical actual”, declararon en un comunicado conjunto Tom Poleman, director de programación, y John Sykes, presidente de empresas de entretenimiento de iHeartMedia.

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A principios de este año, BTS regresó triunfalmente tras casi cuatro años de pausa musical. Arirang, el quinto álbum de estudio del septeto, con 14 canciones, es un gran éxito; una ambiciosa reunión y el primer lanzamiento de larga duración de la banda desde que sus siete miembros completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Pero no todo ha sido tranquilidad en BTS, pues la banda escalonó sus alistamientos, lo que permitió a sus miembros concentrarse en proyectos en solitario durante el receso.

BTS hará parte del iHeartRadio Music Festival. Foto: AFP

Desde entonces han vuelto a los escenarios, y el iHeartRadio Music Festival supone otra vuelta de honor.

*Con información de AP.