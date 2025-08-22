Festival Cordillera: horarios y programación oficial por días de la edición 2025

Colombia sigue viviendo un crecimiento fuerte y sólido en el terreno musical, abriéndole la puerta a talentos de todo tipo. En la actualidad existe un ambiente diverso, que ofrece experiencias diversas que conquistan a seguidores de distintos géneros y estilos.

Cada año, Bogotá y otras ciudades abren sus puertas para que las productoras y promotores lancen propuestas innovadoras en cuestión de conciertos y festivales. La oferta cultural no frena, lo que permite que el público se reúna en espacios donde la música inunda.

Para septiembre, la capital se alista para una edición renovada del Festival Cordillera, que tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los próximos 13 y 14. Esta entrega vuelve a sorprender con un cartel de artistas y talentos que fusionan sus propuestas con ritmos y canciones emblemáticas.

En esta cita musical, los organizadores ya publicaron el cartel oficial con horarios y días específicos en los que se presentarán los famosos. En la publicación, el equipo afirmó que era un adelanto para ordenar y preparar esta jornada.

“Ya están aquí los horarios oficiales para vernos este 13 y 14 de septiembre desde el Parque Simón Bolívar. Tomen nota y prepárense para hacerle el aguante a los sonidos hechos en la Cordillera”, se leyó en redes oficiales.

Según lo previsto, el sábado contará con shows de La Mosca, La 33, Paulo Londra, Carlos Vives, Orishas, Miguel Bosé, Daniel, me estás matando, Silvana Estrada, Peces Raros, entre otros.

En cuanto al domingo, los asistentes disfrutarán de Los Auténticos Decadentes, Estelares, Fito Páez, Los Caligaris, Zoé, Gondwana, Belanova, Ximena Sariñana, Laura Pérez, entre otras estrellas.

La diversidad de géneros abundará en este escenario, llevando a que los fanáticos estén hasta la 1:00 a.m para el último show.

Esta edición detonará toda clase de emociones, viajando al pasado para mover fibras de nostalgia y recuerdos. Muchos se adaptarán a la propuesta, celebrando otras actividades dentro del mismo Festival Cordillera.