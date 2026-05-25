Festival Cordillera: se confirma el primer artista para la edición del 2026

El Festival Cordillera tiene emocionados a miles de amantes de la música con su edición de 2026 y ya se confirmó al primer artista que hará parte del esperado evento musical que reúne a miles de fanáticos en Bogotá.

Se trata de Sean Paul, el reconocido cantante jamaiquino, que llegará al escenario del festival con varios de los éxitos que lo han convertido en una de las figuras más importantes del dancehall y el reggae.

Festival Cordillera 2026 en el Simón Bolívar: fechas y boletería

La noticia fue revelada a través de las redes sociales de MusicTrends Colombia, espacio que se ha convertido en una de las principales fuentes de información sobre conciertos y festivales en el país y que, en repetidas ocasiones, ha anticipado anuncios relacionados con algunos de los eventos musicales más esperados por el público colombiano.

Según se conoció, el Festival Cordillera 2026 se llevará a cabo los próximos 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, uno de los escenarios más emblemáticos para los grandes espectáculos en la capital.

Aunque por ahora no se han confirmado más artistas del cartel oficial, el anuncio de Sean Paul despertó una ola de reacciones positivas entre los seguidores del festival, quienes ya comenzaron a especular sobre los nombres que podrían sumarse en los próximos meses.

El artista jamaiquino cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la industria musical y es responsable de éxitos globales como Temperature, Get Busy, She Doesn’t Mind y No Lie.

Además, ha colaborado con figuras internacionales como Beyoncé, Dua Lipa, Sia y Enrique Iglesias, consolidándose como uno de los exponentes más influyentes de la música urbana y tropical en el mundo.

Su presencia en el Festival Cordillera representa una apuesta importante para la edición de 2026, especialmente por el impacto que sus canciones han tenido en diferentes generaciones y por la conexión que mantiene con el público latinoamericano.

“Mucho antes de que los ritmos del Caribe dominaran el mundo, ya había una voz llevando el dancehall por toda Latinoamérica. Una generación entera aprendió a bailar distinto con sus canciones. Ahora ese viaje llega a la Cordillera y tiene un nombre: Sean Paul", se lee en la publicación oficial.