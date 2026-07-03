United For Thrash Fest devela su cartel definitivo para una jornada histórica en Bogotá.

La primera edición del United For Thrash Fest, gestado y organizado por Wild Noise Productions, aspira a dejar tal impresión que la gente lo corone como el encuentro de thrash metal más importante del año en Colombia, y fijó su fecha para el próximo sábado 24 de octubre de 2026 en las instalaciones del Lourdes Music Hall de Bogotá.

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Este asalto sonoro sin precedentes, estará liderado por un bloque internacional implacable: el histórico debut en el país de los californianos Fueled By Fire con su álbum de culto Spread the Fire; el esperado regreso de los brasileños Violator tras nueve años de ausencia; y el devastador “Escuadrón del Thrash” argentino, Tungsteno, presentando su aclamado Manía Destructiva. Este tridente asegura una jornada de moshpits definitivos para la historia del metal en la capital.

El armamento colombiano conmemora aniversarios históricos en esta edición y estará representado por dos de las instituciones más vigentes y feroces de la escena local, Perpetual Warfare, la máquina insignia del thrash nacional que celebra sus 20 años de trayectoria y aprovechará este escenario para realizar el lanzamiento oficial de nueva música en formato físico; y los veteranos Sobibor, quienes completan 26 años de furia y metal, destilando su demoledor híbrido de Metal Punk y Thrash.

La apertura de este asalto sonoro estará a cargo de Los Denegados, la agrupación encargada de propinar los primeros golpes de una jornada que promete no dar tregua desde el primer acorde.

El Lourdes Music Hall será la casa oficial de este encuentro histórico, garantizando las condiciones técnicas necesarias para un show de alta intensidad. Con la primera etapa de preventa completamente agotada debido a la alta demanda de los aficionados, las entradas disponibles han pasado de manera definitiva a la Segunda Etapa, la cual cuenta con un valor establecido de $235.000 + servicio. La organización destaca la excelente respuesta del público e invita a quienes no han adquirido su acceso a asegurar su lugar antes de un eventual sold out.

United For Thrash Fest devela su cartel definitivo para una jornada histórica en Bogotá. Foto: Wild Noise Productions

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La venta digital de las entradas está centralizada en la plataforma Ticketshows, a través de este enlace web directo www.ticketshows.co/events/united-for-thrash-fest.

Asimismo, para los seguidores que prefieren el formato físico tradicional, la organización mantiene activa su red de puntos autorizados en establecimientos clave de la capital: Sin Fronteras Discos, As de Espadas, Blasting Records, Dynasty Galería Bar, Viuda Negra Music y La Valija de Fuego. Se convoca a toda la comunidad metalera del país a formar parte del nacimiento del festival de thrash definitivo en Colombia.