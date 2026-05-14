¿El corazón de un planeta perdido? La sonda Psyche de la Nasa se impulsa en Marte hacia un enigma de metal

La misión Psyche continúa avanzando hacia uno de los objetos más extraños del sistema solar. La nave espacial de la NASA realizará esta semana un acercamiento clave a Marte para aprovechar la gravedad del planeta rojo y ganar impulso en su largo recorrido hacia un misterioso asteroide metálico que podría esconder pistas sobre el origen de los mundos rocosos.

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El sobrevuelo marcará una de las maniobras más importantes desde el lanzamiento de la misión en 2023. La nave, bautizada como Psyche en honor al asteroide que estudiará, pasará junto a Marte a una velocidad de 19.848 kilómetros por hora, utilizando la atracción gravitacional del planeta como una especie de “catapulta” natural para continuar rumbo al cinturón de asteroides.

Un acercamiento histórico al planeta rojo

La nave pasará a menos de 4.500 kilómetros de Marte, una distancia relativamente corta en términos astronómicos y comparable a la separación entre las costas este y oeste de Estados Unidos. Tras completar esta maniobra, continuará su viaje hacia el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter.

Durante el acercamiento, todos los instrumentos científicos de Psyche estarán activos. Además, los vehículos exploradores de Marte y varios orbitadores estadounidenses y europeos observarán la superficie y la atmósfera marciana al mismo tiempo para comparar datos y calibrar mediciones.

Las cámaras de la nave ya comenzaron a captar imágenes del planeta rojo. En algunas tomas, Marte aparece como una media luna y, en otras, como una esfera casi completa mientras la nave se aleja.

Estas imágenes tendrán un doble propósito: ajustar los instrumentos científicos y ofrecer registros visuales inéditos del planeta. Jim Bell, jefe del equipo de imagen de la Arizona State University, aseguró que también servirán para obtener “fotografías sencillamente preciosas”.

El misterio detrás del asteroide metálico

Aunque el cinturón de asteroides alberga millones de objetos, la mayoría están compuestos de roca o hielo. Psyche destaca porque pertenece al reducido grupo de asteroides ricos en metales.

El objeto tiene una forma irregular parecida a una patata y mide aproximadamente 278 kilómetros de largo por 232 kilómetros de ancho. Los científicos creen que podría tratarse del núcleo expuesto de un antiguo planeta, compuesto principalmente de níquel y hierro, que perdió sus capas externas tras violentas colisiones cósmicas ocurridas hace miles de millones de años.

Por esa razón, estudiar este cuerpo celeste podría ofrecer información inédita sobre cómo se formaron los planetas del sistema solar y cuáles fueron las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida en la Tierra hace unos 4.600 millones de años.

Un viaje de seis años hacia el cinturón de asteroides

La misión fue lanzada en 2023 y actualmente se encuentra a mitad de un recorrido de seis años. El destino final de la nave está en los confines del cinturón de asteroides, una región situada aproximadamente tres veces más lejos del Sol que la Tierra.

Se espera que Psyche llegue al asteroide en 2029. Una vez allí, entrará en órbita durante dos años para analizar su composición, estructura y campo magnético.

La misión Psyche ya completó la mitad de su viaje hacia el cinturón de asteroides. Foto: JACOPIN/BSIP/picture alliance

La nave, del tamaño de una furgoneta, utiliza un sistema de propulsión eléctrica solar impulsado por propulsores de gas xenón, una tecnología que le permite recorrer enormes distancias consumiendo menos combustible que los sistemas tradicionales.

*Con información de AP.