De la ciencia ficción al combate real: la tecnología militar que está desarrollando Israel para controlar drones con la mente

Israel trabaja en sistemas capaces de conectar el cerebro de los soldados con computadoras para dirigir enjambres de drones mediante señales neuronales, una iniciativa que busca enfrentar el aumento de ataques con aeronaves no tripuladas.

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Aunque durante años este tipo de tecnología parecía exclusiva de películas de ciencia ficción, las autoridades israelíes confirmaron que el proyecto ya está en desarrollo.

El 10 de febrero de 2026, durante una conferencia tecnológica en Tel Aviv, la doctora Alona Barnea reveló que el país avanza en la creación de interfaces cerebro-computadora para que un único operador pueda controlar diversos sistemas no tripulados utilizando únicamente la actividad cerebral.

“Estamos trabajando en usar el cerebro para comunicarnos con drones. Un comandante no debería tener que apartar las manos de un arma solo para dar una orden (…) Debería funcionar a través del movimiento de los ojos, gestos con las manos o incluso solo con actividad cerebral”, señaló Barnea, planteando un escenario en el que la mente humana funcione como la herramienta principal de control.

La confirmación de estos desarrollos tecnológicos representa un momento crucial en la estrategia militar israelí. El país estaría dejando atrás los modelos clásicos de combate para avanzar hacia una nueva etapa conocida como guerra neurocéntrica, en la que la integración entre cerebro humano y sistemas digitales tendría un papel decisivo.

La confirmación de estos desarrollos tecnológicos representa un momento crucial en la estrategia militar israelí. Foto: getty Images / Buena Vista Images

Más allá del impacto tecnológico, esta transformación responde a necesidades de defensa cada vez más urgentes para Israel, que busca fortalecer sus capacidades en un contexto en el cual, al menos por ahora, el recrudecimiento bélico en la región fortalece el argumento de la preparación para la guerra.

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