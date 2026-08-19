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Bayern Múnich recibe poderosa notificación por Harry Kane: Luis Díaz, clave en el logro

Luis Díaz acabó aportando con varias asistencias a Harry Kane, para que el inglés obtuviera la Bota de Oro.

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Redacción Deportes
19 de agosto de 2026 a las 11:48 a. m.
Harry Kane (der.) fue galardonado con la Bota de Oro. Luis Díaz (izq.) le aportó varias asistencias, para que lograra la marca, en Bayern Múnich.
Harry Kane (der.) fue galardonado con la Bota de Oro. Luis Díaz (izq.) le aportó varias asistencias, para que lograra la marca, en Bayern Múnich. Foto: Izq: Getty Images / Der: Prensa Bayern Múnich.

Este miércoles, 19 de agosto, Harry Kane recibió la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada europea en el curso 2025-2026. Así, el delantero del Bayern Múnich se consolida como el mejor de su posición en el curso anterior.

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Con 36 goles registrados en Bundesliga, Kane superó a otras superestrellas del fútbol mundial, como Kylian Mbappé (Real Madrid - LaLiga), Erling Haaland (Manchester City - Premier League) y varios más. Incluso, con sus goles, aportó para que Bayern Múnich ganara todo en Alemania (Supercopa, Copa, Bundesliga) y llegara a las semifinales de la Champions League.

Sin embargo, la endiablada cifra de goles de Harry Kane sube a 61, si se cuentan todas las competencias que jugó con Bayern Múnich. Se trata de una temporada inolvidable para el inglés de 33 años que, según reportan, está muy cerca de renovar con el cuadro bávaro.

“Sesenta y uno. Esa es la cifra de goles que Harry Kane marcó en la temporada 2025/26 en todos los partidos oficiales con el campeón récord alemán. Con ello, no solo se aseguró la Bota de Oro como máximo goleador de Europa, sino que también se catapultó definitivamente a la élite mundial de la historia de los delanteros”, reseña Bayern Múnich en su web oficial.

Y añaden: “Con esta marca, el inglés supera con claridad el legendario récord del FC Bayern de Robert Lewandowski en la temporada 2019/20 (55 goles) y establece una nueva plusmarca para un goleador con la camiseta del FCB”.

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Luis Díaz, clave en la Bota de Oro para Bayern Múnich

Hay un dato que deja a Luis Díaz muy bien parado en cuanto a la Bota de Oro de Harry Kane. Para empezar, el guajiro, junto al inglés y Michael Olise, conformaron uno de los tridentes más temidos de Europa, mismo que se llevó numerosos aplausos.

Ahora bien, Bayern Múnich cerró el curso 2025-2026 con un total de 122 goles marcados en Bundesliga, algo realmente histórico. De esos 122 tantos, 36 fueron de Harry Kane, y Luis Díaz asistió en numerosas ocasiones al delantero inglés para que lograra su marca.

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Harry Kane and Luis Diaz (L-R) of Munich celebrate after their team's third goal during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern München at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
Harry Kane y Luis Díaz, una temida dupla que sacude las redes en Europa con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

A nivel general, Luis Díaz cerró la temporada pasada en Bundesliga con 17 asistencias, varias de ellas a Kane, y 15 goles. En su primer curso, el colombiano se llevó los aplausos de todo el Allianz Arena, que con la obtención de la Bota de Oro, por parte de Harry, se ilusiona de cara al inicio de una nueva temporada.