Millonarios tiene un fuerte fracaso de por medio y Barranquilla FC celebra. Avanza un octubre bastante doloroso para el embajador, que impulsa las críticas de la hinchada por los malos resultados, se aleja de los actuales directivos y hasta agiliza rumores de venta. Precisamente, un conocido dirigente estuvo en los palcos del estadio Romelio Martínez y ahí se vio el choque con furiosos hinchas.

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El equipo azul no se podía permitir este tipo de fracasos, pero la táctica de Alberto Gamero falló y los fanáticos enfurecieron. Tras el 1-1 y la tanda de penaltis en la que Barranquilla fue el ganador, el director deportivo argentino Ariel Michaloutsos fue testigo de cómo los hinchas de Millonarios que estaban en el Romelio Martínez se desahogaron.

Los fanáticos enfurecidos le expresaron su furia por el papelón y le exigían que había que mejorar, además del recital de insultos que se escuchan en el video. Ariel solamente veía por la ventana y se le notaba pensativo.

Michaloutsos llegó a Millonarios en noviembre de 2025 y lleva casi un año en el cargo, en el que, por ejemplo, no pudo revertir la delicada situación del equipo azul en instancias definitivas. Parece que ganarle al embajador en estos encuentros de Copa Betplay es rutina, pues Envigado fue el que lo dejó por fuera hace un año. Hoy el turno fue para el colista de la B.

Ⓜ️😔 La cara de Ariel Michaloutsos lo dice todo 👊🏻 Hinchas se desahogan en contra de directivas azules presentes en el estadio Romelio Martínez por la eliminación de Copa Colombia 2026. ¡Nefastos! 0 respeto por la historia y grandeza de Millonarios FC. https://t.co/Sy8kJOFfh9 — Te Quiero Azul (@TeQuieroAzulMfc) October 4, 2026

Por si fuera poco, Millonarios lleva dos temporadas de la Liga Betplay sin entrar a cuadrangulares y la tensión se siente cada vez más. Los hinchas no aguantan otro papelón e incluso su cargo como director deportivo puede estar condicionado si no sale campeón en diciembre.

Papelón ante Barranquilla

El embajador enfrentaba la serie de octavos de final de la Copa Betplay a partido único, teniendo en cuenta la reducción que se hizo por el terremoto del pasado agosto en Colombia.

Para muchos, esto era un trámite más ante el Barranquilla, que se jugaba la vida, teniendo en cuenta que es último en el Torneo Betplay y casi que apaga sus deseos de ascenso.

⚽🔴 ¡BARRANQUILLA ELIMINÓ A MILLONARIOS DE #LACOPAxWIN EN TANDA DE PENALES! https://t.co/lbzhyxs6Ub — Win Sports (@WinSportsTV) October 4, 2026

Millonarios era el gran favorito a pasar de ronda y en todos los ítems lideraba. Barranquilla FC ya había superado al Junior, su hermano mayor, en una serie que también fue de escándalo en el fútbol colombiano y dio cuota para la salida de Alfredo Arias.

Mirando el rival de la segunda división y la chapa de grande del equipo azul, todo llevaba a una casi obviedad, pero pasó todo lo contrario. Los ojos están puestos en la continuidad de Alberto Gamero.