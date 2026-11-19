Independiente Santa Fe está listo para encarar la primera jornada de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2026-II. Este viernes, 20 de noviembre, enfrentará a Medellín en el Atanasio Girardot con la esperanza de dar un primer paso hacia la final.

Pablo Repetto sabe que la unión del grupo es fundamental para conseguir los resultados y por eso permitió el regreso de Yilmar Velásquez a los entrenamientos con el resto del grupo.

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El volante antioqueño estaba apartado por diferencias con el cuerpo técnico; sin embargo, ante la cantidad de partidos que se aproximan y la necesidad de estar en plenitud física para una posible venta en enero, ambas partes cedieron para volver a trabajar en conjunto.

Yilmar pertenece al registro de Santa Fe y tiene contrato hasta diciembre de 2027. Además, fue una pieza fundamental para la décima estrella conseguida a mediados del año pasado bajo las órdenes de Jorge Bava.

Desde que Repetto llegó al banquillo cardenal ha perdido protagonismo y desde agosto no juega partidos oficiales. La hinchada llevaba varias semanas pidiendo que el mediocampista de 27 años fuera tenido en cuenta; sin embargo, todo parecía seguir igual por la relación con el DT.

No obstante, algo cambió en los últimos días y Yilmar Velásquez fue visto de regreso en los entrenamientos con el resto del equipo después de haber estado entrenando de manera individual en cumplimiento de sus labores contractuales.

Yilmar Velásquez, volante de Independiente Santa Fe Foto: NurPhoto via Getty Images

La esposa de Yilmar Velásquez reaccionó

Esta novedad en los entrenamientos generó comentarios positivos entre la hinchada de Santa Fe, que espera volverlo a ver en alguno de los próximos seis partidos de cuadrangulares.

La más contenta con la noticia fue la esposa del jugador, Andrea Guzmán, quien reaccionó en redes sociales publicando una foto junto a Yilmar Velásquez en la celebración por la Superliga 2026.

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La presencia de Yilmar en la convocatoria para viajar a Medellín todavía no está confirmada, aunque es una gran noticia que sea tenido en cuenta por Repetto y su grupo de trabajo en las sesiones diarias.

Santa Fe llega a esta fase con serias dudas en el mediocampo. Daniel Torres, Jhojan Torres y Kilian Toscano son las opciones habituales del cuerpo técnico, por encima de Ewil Murillo y Yilmar Velásquez, que solían ser titulares en esa posición con Bava.

Tener solo tres mediocampistas de primera línea puede ser un riesgo para los planes de Santa Fe, mucho más entendiendo el calendario tan exigente que tendrá en busca de su tiquete a la final de la Liga BetPlay: