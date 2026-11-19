Peter Manjarrés, reconocido en el mundo musical como el ‘Caballero del Vallenato’, se ha consolidado como una de las figuras más representativas e influyentes de este género en Colombia.

A lo largo de su trayectoria artística, el cantante ha conquistado al público con su talento, carisma y estilo musical, convirtiéndose en uno de los intérpretes más queridos por los seguidores del vallenato.

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Sin embargo, a lo largo de la historia de este género musical y de su carrera, ha sido vinculado a supuestas rivalidades con otros exponentes del vallenato. Debido a esto, los locutores de la cadena radical Tropicana lo cuestionaron para saber la verdad detrás de estas especulaciones.

En su intervención, Peter Manjarrés no solo desmintió dichos rumores, sino que aprovechó el espacio para destapar verdad sobre su relación con Silvestre Dangond, otra de las figuras más influyentes y queridas del género.

“Yo me habló con todos, no tengo problema con nadie. Con el que éramos de pronto como rivales musicales y eso, en la época esa de los 2000, era con Silvestre, ya somos hasta compadres”, expresó visiblemente tranquilo.

Con este comentario, Manjarrés dejó claro que, aunque en algún momento pudieron surgir rumores sobre una posible enemistad con Dangond, esas diferencias quedaron atrás y hoy forman parte de un capítulo superado en sus vidas.

Por otro lado, confesó que actualmente se encuentra viviendo una de las etapas más tranquilas de su vida, alejada de los escándalos y las controversias. Contrario a ello, aseguró estar enfocado en disfrutar de los frutos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria musical, así como en valorar los logros y las experiencias que le ha dejado su carrera artística.

“Estoy viviendo una época muy bonita, estoy sobre el bien y sobre el mal, disfrutando lo que he hecho en toda mi carrera. Yo no estoy pendiente ahora... estoy enfocado en lo mío, mirando hacía el frente”, comentó el artista.

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Finalmente, Peter Manjarrés aprovechó la oportunidad para enviarles un mensaje de buenos deseos a todos sus colegas y compañeros de la industria vallenata, dejando claro que espera que cada uno de ellos pueda alcanzar el éxito en sus respectivos proyectos musicales.

Asimismo, destacó que, desde su perspectiva, uno de los aspectos fundamentales para que el vallenato siga creciendo, evolucionando y conquistando a nuevas generaciones es la unión entre sus exponentes. “Que a todos nos vaya bien”, concluyó el intérprete de Que Dios te bendiga.