Peter Manjarrés es uno de los nombres destacados del vallenato en Colombia. Su recorrido musical, las canciones que ha llevado a distintos escenarios y su particular estilo vocal le han permitido ganarse un lugar entre los intérpretes reconocidos del género y mantener una conexión con varias generaciones de seguidores.

Peter Manjarrés recuerda mensaje incómodo de Gustavo Petro: “Oiga, cálmese”

Recientemente, el cantante despertó interés por su participación en Sin Filtro, programa de entrevistas de SEMANA. En este espacio, el artista dejó a un lado su faceta musical para compartir detalles de su historia personal.

Recordó momentos significativos de su vida, habló sobre su entorno familiar y relató algunas experiencias que han influido en su recorrido, tanto en el ámbito privado como en su carrera artística.

Y habló sobre Abelardo De La Espriella, con quien sostiene una amistad desde hace muchos años. El cantante reveló unas palabras que le dijo cuando el abogado se lanzó a la Presidencia de la República.

El ahora mandatario lo llamó y el intérprete lo único que le dijo fue que tuviera cuidado, ya que había ocurrido el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

“Uf, mi primera presentación en Sincelejo, fue Abelardo De La Espriella quien me contrató con un amigo. Estaban en la taquilla, siempre fue un man trabajador, toda la vida. Nunca fue político, fue trabajador, camellador… cuando se lanzó me llamó y le dije: Cuídate. En esos días habían matado a Miguel Uribe Turbay”, comentó.

“Fue lo que me nació decirle, que se cuidara, porque tiene a sus hijos, a su familia muy bonita. Dice que le perdió el miedo, que llegó tarde a la repartición del miedo. Lo está haciendo por el país”, agregó.

El vallenatero fue enfático en que respetaba mucho a sus pocos amigos, estando para ellos en las malas:

“Políticamente nunca me voy a meter más, pero a mis amigos no los niego. En las malas, menos. Mi filosofía es: soy más amigo en las malas que en las buenas. Siempre estaré para ellos en las malas, pero en las buenas no, porque si yo no necesito para qué voy a esta ahí. Soy de pocos amigos, pero me alegra que a los amigos que les vaya bien”, dijo.

“Como se lo dije a él: cuídate mucho, cuídate. Yo sabía que iba a hacer cosas importantes, todos los de esa generación somos exitosos”, agregó.