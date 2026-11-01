Se conoce reacción de Kbeto Zuleta tras despertarse y ser extubado; revelan cómo tomó dura situación

La recuperación de Kbeto Zuleta presenta avances importantes este fin de semana, según informó su agrupación musical. El cantante mostró una evolución favorable luego de despertar espontáneamente, superar el proceso de extubación y comenzar a comunicarse con quienes permanecen a su lado.

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La actualización fue divulgada la noche del sábado 31 de octubre mediante un comunicado compartido por su hermano, Héctor Arturo Zuleta. En el reporte se destacó una mejoría en el estado neurológico del artista, quien recuperó la conciencia y logró reconocer a las personas de su entorno.

“Durante esta jornada presentó una mejoría neurológica: despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Se encuentra consciente y ha comenzado a hablar y reconocer a las personas a su alrededor”, señala el documento, en el que sus familiares también expresaron gratitud y esperanza frente a los avances registrados.

Pese a estas señales positivas, el intérprete vallenato todavía requiere atención especializada. Por esa razón, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, donde continúa bajo observación del equipo médico.

El informe más reciente indicó que Zuleta se encuentra estable y recibe manejo médico integral. Aunque su evolución representa un motivo de esperanza para sus familiares, amigos y seguidores, el cantante continúa bajo supervisión de los especialistas mientras avanza su proceso de recuperación.

No obstante, Héctor Zuleta dialogó con Noticias Caracol y entregó detalles de cómo avanzaba esta recuperación, contando cuál fue la reacción del artista luego de ser extubado.

El familiar mencionó que estaba animado, mostraba un buen semblante y ya habían compartido ciertas cosas, al punto de llorar y reír. De igual manera, apuntó que era consciente de todo lo que pasó, preocupándose por sus colegas y amigos.

“Ya despertó, muy animado, estableció contacto con la familia. Hemos entrado con mi papá. Los primeros choques han sido difíciles. Le sacamos lágrimas, le sacamos risas, eso es muy importante. Está muy consciente de todo lo que ocurrió, está muy claro en todo lo que fue el accidente. Está preocupado por sus compañeros y músicos”, dijo.

“La mano de Dios estuvo en todo esto, literalmente”, agregó.