Orlando Liñán desempolvó emotiva experiencia que vivió junto a Kbeto Zuleta y despertó nostalgia en redes

Desde el lunes 26 de octubre, reconocidos exponentes del vallenato y otras figuras del entretenimiento han utilizado sus redes sociales para compartir mensajes de solidaridad tras el accidente del bus que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta, una tragedia que ha conmocionado al mundo del folclor colombiano y ha llenado de tristeza a sus seguidores.

Entre esos mensajes se destaca el del cantante y actor Orlando Liñán, quien sorprendió al desempolvar una emotiva experiencia que vivió junto al hijo de Poncho Zuleta, que permanece bajo atención médica debido a las fuertes lesiones y múltiples fracturas que le ocasionó el trágico siniestro vial, ocurrido en la vía que de Sincelejo comunica al municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

Duro relato del bajista de Kbeto Zuleta sobre el accidente que sufrió la agrupación: “Algunos salían caminando”

El recuerdo que revivió el también presentador del matutino ‘Buen día Colombia’, está relacionado con las grabaciones de la bionovela ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’, del Canal RCN, donde ambos tuvieron la oportunidad de compartir y protagonizar una escena que despertó nostalgia entre sus seguidores a causa del difícil momento que enfrenta el artista.

“Hoy recuerdo con mucho cariño los momentos que compartí con Kbeto Zuleta en ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’, una experiencia muy especial en mi camino artístico”, escribió Liñán junto a las imágenes.

Además, como muestra de solidaridad, envío un sentido mensaje a su familia y le pidió a sus seguidores unirse en oración para que su colega y amigo logre recuperarse y salir pronto del centro médico donde se encuentra hospitalizado.

“Hoy ante esta difícil situación, quiero expresar toda mi solidaridad con Kbeto Zuleta y su familia. Les pido que nos unamos en oración por su recuperación, enviándole mucha fuerza y esperanza en este momento tan delicado”, agregó el artista.

Finalmente, Orlando Liñán también hizo una dedicatoria especial a los familiares de los dos músicos de la agrupación que fallecieron tras el accidente: el corista Giovanni Lobo Albear y el guitarrista Harold Santana.

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“Acompaño de corazón a las familias de los integrantes de su agrupación que perdieron la vida en este lamentable accidente. Mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario para todos sus seres queridos”, concluyó el artista.

De esta manera, el presentador dejó en evidencia el profundo dolor que comparte con otros cantantes vallenatos que se han pronunciado a través de las redes sociales lamentando la situación y enviando mensajes de apoyo tanto a sus colegas como a sus seres queridos en este difícil momento que atraviesan.