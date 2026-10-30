Horóscopo de hoy, viernes 30 de octubre, según Nana Calistar: esto es lo que le depara el futuro a los 12 signos

Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Nana Calistar soltó consejos para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este viernes, 30 de octubre de 2026

Aries

“No gastes ni finjas para impresionar a nadie. En el amor, pregunta qué buscan antes de darlo todo. Una oportunidad de negocio requiere organización. Quien te quiere puede conocerte en tenis, sin que tengas que pagar toda la cuenta”.

Tauro

“Acepta el apoyo de quien sí se interesa por tus planes y retoma eso que has descuidado. Podría llegarte un ingreso extra. En el amor, mira con curiosidad a alguien cercano: tanta lista de requisitos ya parece solicitud de empleo con beso de prueba”.

Géminis

“Una noticia querida te alegrará y podrían surgir visitas del extranjero o un viaje. En el amor, conoce antes de formalizar. Un cambio laboral merece preguntas claras. Organiza las visitas para no terminar de chofer, guía y cocinero sin descanso”.

Cáncer

“Cuida tus confidencias y pon límites a quien se mete en tu vida. Una amistad podría querer algo más y un viaje compartido empezará a tomar forma. Si sales de fiesta, organiza tu regreso: evita amanecer con novio provisional y negocio que ni recuerdas”.

Leo

“Antes de buscar a alguien del pasado, aclara para qué quieres hacerlo. Investiga ese proyecto pendiente y revisa las condiciones de un ofrecimiento laboral. Atiende una visita sin agotarte: el cariño no se mide por cuántos platos dejas sucios”.

Virgo

“Una idea de ventas podría ayudarte a mejorar tus ingresos: escucha qué necesita la gente y cobra sin disculparte. Una amistad puede despertar sentimientos. Atiende un pago pendiente y cuida tu cuerpo con constancia, sin sentenciarte a trabajos forzados”.

Libra

“Aclara los chismes con hechos y cuida lo que prestas a quien reaparece pidiendo favores. Con pareja, baja las correcciones y permite diferencias. Si llegan besos y después una petición, recuerda: la caricia se agradece; el presupuesto se conversa”.

Escorpio

“Revisa qué detuvo tu proyecto y trabaja en ese obstáculo. No completes rumores ni divulgues asuntos familiares. Confirma cualquier cambio de datos antes de pagar. Tienes capacidad para avanzar, aunque al principio te tiemble hasta el apellido”.

Sagitario

“Una noticia de lejos y un reconocimiento podrían alegrarte. Pon fecha a una acción para tus metas. En el amor, averigua qué te ofrecen y decide si lo deseas. La pasión se disfruta más sin presumir currículum entre las sábanas. Cuida tus pertenencias”.

Capricornio

“No escondas tus gustos para agradar. Atrévete a conocer a alguien sin anunciar primero todos tus defectos. Con pareja, habla de los celos. Un negocio por encargo necesita acuerdos claros: el ‘apártame dos’ sirve de poco si desaparecen cuando toca pagar”.

Acuario

“Acércate a tu familia con ayuda concreta y da seguimiento a tus documentos. Tu pareja necesita atención sin competir con las notificaciones. Podría interesarte alguien de lejos. Gasta con dinero confirmado: no hace falta estrenar para pasarla sabroso”.

Piscis

“Deja de releer aquello que te lastima y busca una amistad que pueda escucharte. Si tu pareja está distante, pregunta qué cambió. Explora otro trabajo antes de renunciar: mandar todo a la chingada se siente liberador hasta que llega el recibo”.