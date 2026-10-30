Lucas González revela por qué borró a Alfredo Morelos del partido ante Santa Fe: “No me gustó”

Atlético Nacional venció a Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot (2-0) y llegó a 35 puntos en la tabla de posiciones. El cuadro verdolaga resolvió su partido en el primer tiempo, gracias a las anotaciones de Elías Cabrera y Emanuel Olivera (autogol).

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Una de las grandes ausencias en la convocatoria de Nacional fue Alfredo Morelos, quien venía de sumar minutos en el clásico contra Independiente Medellín y fue borrado por decisión técnica de Lucas González.

Antes de comenzar el partido contra Santa Fe, el técnico dio detalles sobre la situación de Morelos. “No me gustó la práctica que hizo el martes ante la sub-20 y creo que aún está poniendose a tono. Es un gran jugador”, le dijo al periodista Mauricio Agudelo de Win Sports.

Cabe recordar que Alfredo Morelos estuvo un mes por fuera de las canchas a raíz de una lesión muscular sufrida ante Águilas Doradas (16 de septiembre). Su regreso es una buena noticia de cara a los cuadrangulares; sin embargo, Lucas no se quiere adelantar a los hechos y le dará espera hasta verlo en plenitud física.

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional Foto: Colprensa

¿Morelos jugará contra Atlético Bucaramanga?

A Lucas González le preguntaron si Alfredo Morelos estará de regreso para el partido contra Atlético Bucaramanga y su respuesta mantuvo en incógnita la presencia del delantero cordobés.

“Como siempre vamos a ir a ganar, vamos a intentar poner el mejor equipo que podamos. No somos tontos y si hay jugadores que estén en riesgo de lesión por golpes, por poca recuperación o por acumulación de minutos no los vamos a arriesgar”, explicó.

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Lucas anunció que uno de los regresos será Edwin Cardona, quien no estuvo contra Santa Fe por acumulación de tarjetas amarillas. “Alfredo regresará si entrena bien esta semana. Ya depende de él y de todos los demás”, apuntó el DT.

El partido de Nacional frente a Bucaramanga está programado para el próximo lunes, 2 de noviembre, a las 8:15 de la noche en el Estadio Américo Montanini de la capital santandereana.

Posible alineación de Nacional

Teniendo en cuenta los detalles que dio Lucas González en rueda de prensa, se esperan cambios en la nómina del cuadro verdolaga. Ya con la clasificación en el bolsillo es la oportunidad perfecta para darle minutos a aquellos que han sido suplentes durante el campeonato.

Así formaría Nacional en Bucaramanga: Franco Armani; Andrés Felipe Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Felipe Marín; Nicolás Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo y Andrés Sarmiento.

Alfredo Morelos, en caso de ser convocado, tendría minutos en la última media hora de juego para que vaya tomando ritmo de competencia.