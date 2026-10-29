Kevin Parra, de Atlético Nacional, se vio inmerso en una fuerte polémica durante los días pasados al calificar de “fracasados” a quienes se dedican a estudiar en el país. Dicho comentario escaló y mantuvo al futbolista en el ojo del huracán por varios días.

Fue tal el repudio generado por el live que desarrolló en TikTok, que durante las últimas horas Parra tuvo que salir a disculparse por lo dicho en esa transmisión viral.

‼️ “Pasó por aquí para OFRECERLES DISCULPAS A LOS ESTUDIANTES y toda la gente que se sintió ofendida.” “Es de humanos reconocer los errores y hoy me tocó a mí.” 🗣️ Kevin Parra y su video en redes sociales tras la polémica por sus declaraciones. https://t.co/fYNjNX5FlZ — Toque Sports (@ToqueSports) October 29, 2026

En un video donde aparece solo y se dirige a los afectados, dijo: “Pasó por aquí para ofrecerles disculpas a todos los estudiantes y a toda la gente que se sintió ofendida”.

También se arrepintió de la manera en la que salió a hablar de este importante gremio en el país: “No fue la manera de transmitir el mensaje”.

“Es de humanos reconocer los errores y hoy me tocó a mí”, acabó, intentando que los reproches en su contra acaben.

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Palabras que condenaron a Parra

Uno de los talentos jóvenes de Atlético Nacional salió en días pasados a defenderse de las críticas por su rendimiento deportivo.

Desde el partido frente al Cúcuta Deportivo en Norte de Santander, donde se le vio perderse una anotación frente al arco, a Parra se le vino encima la afición del club verdolaga. Posteriormente, la academia y quienes lograron hacerse profesionales o están en proceso se sintieron por su live.

Kevin Parra, volante de Atlético Nacional, llegando al partido ante Cúcuta Deportivo. Foto: @nacionaloficial

“Eso es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió; cómo será donde estuvieran pasando críticas. Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno”, fue una de las frases de más alto calibre que lanzó Parra.

“Como erré un gol, ya todo el mundo quiere criticar por otras cosas: cómo me visto… ¿Sí vieron el partido de Barcelona contra Real Madrid? Mire el gol que se comió Lamine Yamal ahí, eso nos pasa a los mejores”, declaró, buscando resguardo en otro colega.

Atlético Nacional se mantuvo en silencio

Como institución de la que hace parte Kevin Parra, Nacional no se inmiscuyó en la problemática en la que fue vinculado su jugador.

Ningún comunicado oficial o declaración extraoficial surgió desde la interna del club verde. Con ello también se cree que buscó no darle más trascendencia a lo sucedido y evitar que la situación fuese más grande de lo que ya fue.

Fue borrado vs. Independiente Santa Fe

En la noche del miércoles salió la lista de convocados de Atlético Nacional para enfrentarse a Independiente Santa Fe el jueves por una fecha más de la Liga BetPlay 2026-II.

Kevin Parra no fue incluido entre los citados por parte del técnico Lucas González. No existe reporte de que presente alguna molestia física; al parecer, se trata de una decisión técnica o institucional en medio del revuelo de sus declaraciones.

Dicho juego es clave para ambos, que buscan sumar puntos en la reclasificación. En el caso de los rojos, quieren sumar tres puntos más para certificar su clasificación a las finales del Torneo Finalización.

El juego se desarrollará desde las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.