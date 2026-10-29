La reacción de Cristiano tras su victoria contra Messi en el Balón de Oro de Todos los Tiempos

Cristiano Ronaldo fue elegido como el Balón de Oro de Todos los Tiempos o Boat, por sus siglas en inglés. El capitán de Portugal le ganó a Lionel Messi en una votación que estuvo abierta al público durante un mes.

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CR7 participó con sus cinco balones de oro; sin embargo, el ganador fue el primero, que recibió en 2008 cuando todavía era futbolista del Manchester United.

Un día después de haber sido elegido como el Boat, Cristiano se pronunció en redes sociales y agradeció por el apoyo de sus fans en las votaciones. “¡El fútbol pertenece a los fans!”, exclamó en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es de ustedes”, agregó el astro portugués.

Cristiano 2008: el mejor Balón de Oro

Aunque este no es un premio oficial que se le vaya a entregar en físico a Cristiano Ronaldo, se convirtió en tendencia mundial y le terminó robando protagonismo a la gala del Balón de Oro 2026, realizada el pasado lunes en el London Palladium.

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En la única actualización oficial de resultados, publicada una semana antes de cerrar votaciones, Cristiano Ronaldo iba ganando con el 75 % sobre el Balón de Oro que ganó Lionel Messi en 2012.

Esa diferencia se pudo haber reducido gracias a la reacción de los argentinos; sin embargo, nunca estuvo en duda que el ganador iba a ser CR7.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, máximos referentes del fútbol en el siglo XXI. Foto: FIFA via Getty Images

Otros participantes como Ronaldo Nazario, Franz Beckenbauer o Johan Cruyff ni siquiera llegaron a estar metidos en la pelea, otra conclusión que deja este fenómeno de las votaciones para el Balón de Oro de Todos los Tiempos.

Los fans de Cristiano Ronaldo califican este resultado como una protesta ante los premios individuales que ha conseguido Messi en los últimos años. Así, la discusión eterna sobre el ‘mejor de la historia’ suma otro capítulo más, esta vez con registro oficial en la página del Balón de Oro.

Resultados del Balón de Oro de Todos los Tiempos