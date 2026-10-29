Jefe del Balón de Oro revela por cuántos votos le ganó Harry Kane a Mbappé: “Muy estrecho”

Harry Kane regresó a Alemania con el Balón de Oro 2026 en sus manos; sin embargo, estuvo muy cerca de perder a manos de Kylian Mbappé. Vincent García, jefe de redacción de la revista France Football, reveló que fue una de las votaciones más cerradas de la historia.

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“Fue un desenlace de infarto que sirve para recordar que, a lo largo de la historia de este galardón, el destino de una carrera ha dependido, en muchas ocasiones, de apenas un puñado de votos”, apunta el comunicado.

France Football es el medio al que pertenece el Balón de Oro, es decir, la firma encargada de contactar a los 100 periodistas de todo el mundo y hacer la contabilización de los votos antes de la gala de premiación.

“Vincent Garcia, jefe de redacción de France Football, ha confirmado que el margen que separa a Kane de Mbappé es incluso menor que los 41 puntos que separaron a Rodri de Vinícius Jr. en la edición de 2024. Sobre un total de varios miles de puntos, la victoria se decidió por un margen mínimo”, agregó la organización.

¿Cómo se elige el ganador del Balón de Oro?

Las votaciones se empezaron a recoger hace casi dos meses atrás, cuando se conoció la lista de los 30 nominados en la que aparecían Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal como los principales favoritos.

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El formato de elección es el siguiente:

Un jurado internacional selecto : El panel de votación está compuesto exclusivamente por 100 periodistas especializados, provenientes de los 100 países mejor clasificados en el ranking de la FIFA.

: El panel de votación está compuesto exclusivamente por 100 periodistas especializados, provenientes de los 100 países mejor clasificados en el ranking de la FIFA. Una lista de los 10 mejores: Cada miembro del jurado elige a los 10 mejores jugadores de la temporada (el periodo comprendido entre agosto y julio) y les asigna puntos según una escala descendente: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

En el caso de Colombia, el periodista elegido para votar fue Paché Andrade. El tumaqueño confirmó en sus redes sociales que puso a Harry Kane en el primer lugar, seguido por Rodri y Mbappé.

Paché Andrade eligió a Harry Kane en el primer lugar y a Luis Díaz lo puso octavo Foto: @pacheandrade

Los criterios de votación también están determinados por la organización del Balón de Oro y son tres:

El rendimiento individual del jugador y su impacto en el juego. El rendimiento colectivo del equipo y los títulos ganados durante la temporada. La categoría del jugador y su sentido del juego limpio.

Ese es el principal argumento por el que Kane quedó encima de Mbappé. El delantero británico ganó Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich, además de terminar tercero en el Mundial 2026 como capitán de la selección de Inglaterra.

Mbappé, por su parte, tuvo grandes números a nivel individual, pero no consiguió títulos con el Real Madrid.