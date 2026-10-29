Jorge Villamizar aterrizó a los que votaron por Petro y Cepeda y dicen que son de centro: “Busca ayuda”

Jorge Villamizar ha destacado en la industria musical como una de las voces más recordadas de los 2000, debido a su sólido trabajo con la agrupación Bacilos. El intérprete destacó con éxitos como Mi primer millón, Caraluna y Tabaco y Chanel.

Karoll Márquez reaccionó a mensaje de Iván Cepeda hablando de la “minoría” de Abelardo De La Espriella: “Manda huevo”

El artista siguió su camino en la industria musical, conquistando a sus seguidores con composiciones como Pasos de gigante y Todo lo que quieres es bailar, donde su talento estalló y sumó reconocimiento artístico.

No obstante, en los últimos meses, Jorge Villamizar ha llamado la atención de los usuarios de plataformas digitales con algunas publicaciones que suele realizar en su cuenta de X. El intérprete es activo en el ámbito político, plasmando sus opiniones personales.

De acuerdo con lo que ha quedado registrado, el cantante colombiano es simpatizante del Gobierno de Abelardo De La Espriella, por lo que suele reflejar su descontento con aquellos que votaron por la izquierda en Colombia.

En varios instantes se le ha visto defenderse de los ataques de los opositores, debatiendo y respondiendo a aquellos que justifican las labores del gobierno pasado.

De hecho, recientemente, Jorge Villamizar recurrió a su perfil de la red social, aterrizando a quienes votaron por Gustavo Petro e Iván Cepeda. El artista fue claro en que cada persona tenía una inclinación política marcada, dependiendo de los candidatos que apoyó para la Presidencia de la República.

El famoso aseguró que si una persona votó por doce años seguidos por candidatos de la izquierda, era evidente que no era de centro y tampoco era tibio. Allí enmarcó que era donde se debía aceptar una inclinación política y asumirla.

“Si llevas votando por Petro y Cepeda por los últimos doce años no eres de centro ni eres tibio. Acéptalo y busca ayuda”, escribió en su cuenta.

Estas palabras sumaron varias reacciones, entre las que destacaron cientos de likes y comentarios.