Gustavo Fermani cayó parado: tiene nuevo equipo tras su salida de Atlético Nacional

Gustavo Fermani consiguió nuevo equipo tras su salida de Atlético Nacional. El argentino será el encargado de liderar el proyecto del Barcelona SC en Ecuador, donde ya la están esperando para la firma del contrato y su presentación oficial.

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Fermani terminó su ciclo en Nacional el pasado 14 de junio. A través de un comunicado oficial, el conjunto verdolaga le agradeció por los dos años de servicio y destacó su aporte para los títulos conseguidos entre 2024 y 2026.

En su reemplazo llegó Víctor Marulanda, ídolo del club antioqueño, quien asumió el cargo como director deportivo a mediados de 2026 y concretó, entre otras cosas, la llegada de Lucas González como DT y el fichaje de James Rodríguez.

A pesar de salir entre críticas de Atlético Nacional, el argentino Gustavo Fermani cayó parado y será anunciado oficialmente en las próximas horas como refuerzo para la junta directiva del Barcelona de Guayaquil.

Sebastián Arango, presidente de Nacional, junto a Gustavo Fermani. Foto: Atlético Nacional

Gustavo Fermani llega a Barcelona SC

“El argentino Gustavo Fermani será el nuevo director deportivo de Barcelona. Junto a él, también llegará Amílcar Bona como secretario técnico. Ambos trabajaron juntos en Atlético Nacional”, informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta oficial.

La llegada de Fermani ya ha generado reacciones en la prensa ecuatoriana. Aunque resaltan su larga experiencia en el fútbol, no pasan por alto que salió envuelto en críticas de su paso por la Liga BetPlay y tomó varias decisiones polémicas al mando de Nacional.

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Entre los principales puntos de discusión se encuentran la elección de Javier Gandolfi como reemplazo de Efraín Juárez y la llegada de jugadores desconocidos para el fútbol colombiano, apuestas que finalmente no salieron como esperaba.

Gustavo Fermani se fue de Atlético Nacional con cuatro títulos en la maleta: dos Copas Colombia, una Liga BetPlay y una Superliga, pero su gestión no terminó de convencer a la hinchada.

El presente de Barcelona SC

Barcelona SC es uno de los equipos más importantes de la liga ecuatoriana; sin embargo, hace años que vive a la sombra de Liga de Quito e Independiente del Valle.

Su último título de la liga local fue en el año 2020 y en la presente temporada no parece encaminado a conseguir estrellas para su escudo.

Una de las primeras decisiones que debe tomar Fermani es sobre la elección del cuerpo técnico. Barcelona es dirigido actualmente por el argentino Pablo Trobbiani, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026 y podría ser reemplazado en enero.

En la nómina de jugadores cuentan con figuras de renombre como el lateral Byron Castillo y el delantero argentino, exjugador de Boca Juniors, Darío Benedetto.