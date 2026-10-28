Tabla de la Liga Betplay con proyección de Atlético Nacional vs. Santa Fe si hay ganador o empate

Llega un partidazo con aire de clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Santa Fe, válido por la quinta fecha de la Liga Betplay, que estaba aplazada debido al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Todo está listo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín (jueves - 8:30 p.m.).

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El equipo verdolaga saldrá por la victoria ante su público, en un partido en el que tendrá la baja de Edwin Cardona tras el castigo de la Dimayor luego del clásico paisa ante el DIM. El León irá por los tres puntos en una tarea complicada de visitante.

Ya el ‘Todos contra Todos’ está llegando a su recta final y Atlético Nacional sigue trepado en lo más alto de la reclasificación con el cupo de la Copa Libertadores por esta vía prácticamente listo. En la la tabla de la Liga Betplay pelea por la ventaja deportiva, que se le da a los dos primeros.

La idea es rematar de gran manera esta primera fase de campeonato en el primer o segundo lugar para ir a cuadrangulares con la ventaja en su afán por ser finalista y pelear por la estrella 19. Mantiene un durísimo pulso contra América y Deportivo Cali, aunque si cede en el Atanasio, Santa Fe podría meterse en la lucha. Así está la tabla:

Nacional lidera de forma parcial con 32 puntos y le siguen América con 31 y Deportivo Cali con 30.

¿Qué pasa si Santa Fe le gana a Nacional en Medellín?

Más atrás está su rival en fecha 5, Santa Fe, que es cuarto, que si gana en Medellín, se mete de lleno en la pelea por el ‘punto invisible’ y fijo quedaría en los tres primeros con 31 unidades, pues Deportivo Cali ya jugó por esta jornada y empató 1-1 con Millonarios.

¿Qué pasa si Nacional y Santa Fe empatan?

Si hay empate en Medellín, Santa Fe básicamente ratificaría su clasificación a los cuadrangulares con 29 puntos, mientras que Atlético Nacional sumaría 33 unidades y quedaría líder, siempre y cuando América de Cali no le gane a Fortaleza en el Pascual Guerrero (jueves - 6:15 p.m.).

¿Qué pasa si Nacional le gana a Santa Fe?

Si Atlético Nacional hace la tarea y le gana a Santa Fe, tomaría mucha más ventaja en el primer puesto y alcanzaría el umbral de 35 puntos; quedaría en solitario y asegura la cima de la tabla sin importar lo que pase con América de Cali.

Alfredo Morelos y Hugo Rodallega Foto: AFP

Mientras que Santa Fe se estanca con 28 puntos y vería lejos alguna posibilidad de ‘punto invisible’. El partido, jueves desde las 8:15 p. m. por la señal premium de Win Sports.