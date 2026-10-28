Santa Fe sacó la cara por Colombia: dio pelea ante el favorito de la Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe se despidió en semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2026, luego de caer ante Corinthians (2-en un partido que se definió por pequeños detalles.

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El cuadro cardenal venía de dar la sorpresa contra Palmeiras en cuartos de final y plantó cara ante el más veces campeón de este certamen.

Santa Fe y Corinthians ya se habían enfrentado en la fase de grupos de esta edición, partido que había terminado con un abultado marcador a favor de las brasileñas. El técnico Omar Ramírez corrigió los errores cometidos ese día y dejó mejores sensaciones en materia defensiva.

Corinthians 2-1 Santa Fe

De hecho, las ‘Leonas’ empezaron ganando con un golazo de Daniela Garavito sobre el minuto 30. Aunque la juez de línea levantó su bandera marcando un presunto fuera de lugar, desde el VAR corrigieron la decisión y dieron como válido el tanto de Santa Fe.

Esa alegría fue efímera para el equipo colombiano. Siete minutos después, Leticia Monteiro decretó el empate en el marcador con un remate de media distancia que se desvió en la defensora Andrea Pérez y terminó al fondo de la red.

Corinthians se tomó confianza tras la igualdad y terminó el primer tiempo encima del arco defendido por Jimena Ospina.

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Error garrafal de Andrea Pérez

Ya en la parte complementaria, Santa Fe volvió a poner contra las cuerdas a su rival. Manuela González tuvo una opción clarísima para adelantar de nuevo al cuadro cardenal; sin embargo, falló en la definición y provocó que sus compañeras se llevaran las manos al rostro.

La situación se puso más complicada cuando, en la siguiente jugada, Andrea Pérez cometió un error garrafal intentando rechazar y le dejó la pelota servida a Giovanna Fernandes para que decretara el 2-1 a favor del Timão.

Después de dos años consecutivos teniendo finalista colombiano en la Copa Libertadores Femenina, esta vez será diferente. Corinthians se quedó con la clasificación y buscará su séptimo título continental para seguir sacando ventaja sobre el resto.

El rival de las brasileñas saldrá de la otra semifinal entre Cruzeiro y Olimpia, programada para este mismo miércoles a las 7:00 de la noche (hora de Colombia).

Independiente Santa Fe, por su parte, se quedará en Ecuador para disputar el partido por el tercer y cuarto puesto. Aunque no era el objetivo principal de las ‘Leonas’, sería un premio de consolación por el buen trabajo hecho en esta Libertadores ante grandes rivales del continente.