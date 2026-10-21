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Estrepitosa goleada de Corinthians a Santa Fe: posiciones en Libertadores Femenina

A pesar de la goleada, Santa Fe avanzó a cuartos de final y espera rival entre dos grandes equipos.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

21 de octubre de 2026 a las 6:38 p. m.
Imagen del juego entre Santa Fe y Corinthians por Copa Libertadores Femenina.
Imagen del juego entre Santa Fe y Corinthians por Copa Libertadores Femenina. Foto: X -. @asbrabas (API).

Este miércoles, 21 de octubre de 2026, Corinthians goleó por 5-1 a Independiente Santa Fe. Fue en juego válido por la tercera fecha, del grupo A, en la Copa Libertadores Femenina.

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Lo que empezó como un triunfo parcial de Santa Fe, gracias a un tanto de Kelly Ibargüen (4′), acabó en una sonora goleada a favor del timão.

Después, Duda Sampaio (6′), Vic Albuquerque (44′), Belén Aquino (50′ y 60′) y Gisela Robledo (84′) finiquitaron el 5-1 definitivo a favor de Corinthians sobre Santa Fe.

Tabla de posiciones en Libertadores Femenina: Santa Fe clasificó

Corinthians acabó líder del grupo A con puntaje perfecto. 9 puntos de 9 posibles, además de una diferencia de gol de +13, con 14 tantos a favor y tan solo uno en contra.

La buena noticia para Colombia es que, más allá de la estrepitosa goleada contra Corinthians, Santa Fe acabó segundo (6 puntos) y, junto al timão, clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1Corinthians3300141139
2Santa Fe320168-26
3Colo-Colo200214-30
4Caracas Fútbol Club2002210-80

Colo Colo y Caracas cierran la zona sin clasificación alguna. Quedan eliminadas en la fase de grupos de la competencia continental.

¿Contra quién juega Santa Fe los cuartos de final de la Libertadores Femenina?

Este mismo miércoles, pero a partir de las 7:00 p.m., más tarde del juego entre Santa Fe y Corinthians, Palmeiras e Independiente del Valle disputarán un encuentro válido por la tercera fecha del grupo B.

La ecuación es sencilla: si Palmeiras gana o empata, acabará líder del grupo B y enfrentará a Santa Fe en cuartos de final.

Caso contrario, si Independiente del Valle le gana a Palmeiras, serán las ecuatorianas las que acaben líderes del grupo B, y tendrán como rival a Independiente Santa Fe.

Corinthians, un duro verdugo de Santa Fe

Cuatro estocadas, a lo largo de la historia reciente, le ha dado Corinthians a Santa Fe. Han sido de la siguiente forma:

  • Corinthians 2 - 0 Santa Fe: final de la Copa Libertadores Femenina 2021
  • Corinthians 2 - 1 Santa Fe: fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2022
  • Corinthians 2 - 0 Santa Fe: final de la Copa Libertadores Femenina 2024
  • Corinthians 5- 1 Santa Fe: fase de grupos de la Copa Libertadores 2026