Desazón para Luis Díaz y Bayern Múnich en Champions: Arsenal les extendió la mala racha

El Bayern Múnich, semifinalista del torneo la pasada temporada, y el Arsenal, vigente subcampeón europeo, empataron 2-2 en el duelo más destacado de este miércoles, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Declan Rice marcó el tanto del empate definitivo en el minuto 82, después de que su compañero Eberechi Eze adelantara al equipo londinense, vigente campeón de la Premier League inglesa, en el minuto 25. Entre tanto, el conjunto alemán remontó con los goles de Alphonso Davies, en el 35, y Harry Kane, de penalti, en el 61.

En la clasificación, el empate resulta más preocupante para el Bayern Múnich, que suma cinco puntos y solo ha ganado uno de los tres partidos disputados. La semana pasada, el equipo alemán tampoco logró la victoria y empató 3-3 en su visita al Viking noruego.

El Arsenal, que había ganado sus compromisos en las dos primeras jornadas, suma ahora siete unidades y queda a dos puntos de los cinco equipos que mantienen un pleno de victorias: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Betis, todos con nueve puntos.

Saka pegó primero

El punto puede ser considerado positivo para el Arsenal en su visita a uno de los estadios más complicados del continente, pero el partido le deja una mala noticia: su atacante Bukayo Saka tuvo que ser cambiado en el minuto 9′ por lesión.

La jornada europea de esta semana se cobra así una nueva víctima después del parte de guerra del martes entre PSG y Barcelona, donde Khvicha Kvaratskhelia sufrió una grave lesión de rodilla que le tendrá de baja varios meses.

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Sus compañeros Ousmane Dembélé y Marquinhos, y el rival barcelonista Dani Olmo también fueron cambiados por lesión durante ese partido, en su caso con problemas de menor gravedad, pero que les apartarán de los terrenos de juego varias semanas.

Fue precisamente el hombre que entró en lugar de Saka el que inauguró el marcador en el Allianz Arena, en el 25′, con un tiro cruzado en el área para batir a Manuel Neuer, tras recibir un balón en largo de Martin Odegaard.

Kane no fue suficiente

Bayern echaba de menos a Joshua Kimmich, baja de última hora por motivos personales, y sobre todo a su extremo francés Michael Olise, suspendido tras su expulsión de la pasada semana en Stavanger.

Fue Harry Kane, con un pase entre líneas desde el círculo central, el que desatascó la situación, permitiendo a su compañero canadiense Davies quedar mano a mano ante David Raya, al que no perdonó (35′, 1-1).

En la segunda mitad, el Arsenal rozó el segundo con el brasileño Bruno Guimarães (49′, 55′), pero Kane apagó de nuevo el incendio, transformando en el 61′ un penal que él mismo había provocado con un disparo cortado con la mano por el defensa Jurriën Timber.

Kane suma así su cuarta diana en esta Champions y se suma al grupo de seis jugadores que comanda la tabla de anotadores y donde destaca junto a él la presencia del noruego Erling Haaland, del Manchester City.

Cuando parecía que el Bayern se encaminaba a la victoria, un disparo cruzado en el área de Declan Rice (82′), asistido por Viktor Gyökeres, dejó helada a la hinchada local y premió la resiliencia del Arsenal.

Los londinenses pudieron incluso llevarse el triunfo en el descuento con un tiro de Timber, pero una mano salvadora de Neuer permitió a los locales mantener el empate.

*Con información de AFP.