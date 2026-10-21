Vincent Kompany expresa su preocupación por lesión de Luis Díaz en Champions League: palabras angustian

Una muy mala jornada para el volante colombiano Luis Díaz, quien no pudo seguir en el partido contra el Arsenal por la Champions League. Lucho ya había sido suplente para no arriesgar su situación de salud, pues estaba un poco tocado tras el duelo ante Leipzig por la Bundesliga.

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Kompany explicó la suplencia de Luis Díaz: “Ya tuvo problemas al final contra Leipzig. Ya teníamos miedo de que hubiera pasado algo. Ahora ha vuelto a entrenar; hoy también puede tener un rol si se siente bien. Estamos contentos de que esté aquí en absoluto”.

Pese a la suplencia, Luis Díaz vio unos minutos en el segundo tiempo, pero no pudo continuar la competencia debido a una recaída en su parte física, lo cual forzó su salida de la cancha al minuto 90, activando las alarmas por una posible lesión algo más grave.

La arriesgada tuvo su punto máximo y ahora solo se espera que la situación no escale a algo más complicado. Desde el principio se sabía de la molestia muscular, pero Kompany optó por enviarlo a la cancha, pero las cosas salieron mal. En sus palabras, tras el 2-2, se notó con cierta preocupación por lo ocurrido.

Vincent Kompany y Luis Díaz Foto: AFP (Diseño Semana)

En sus palabras, Kompany espera que la situación no escale, aunque su angustia pasa porque recayó en la molestia muscular: “No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo de lo que preocuparse un poco”.

Director deportivo del Bayern se pronunció

Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, declaró a Kerry Hau de Sky Sport: “Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos”.

Habrá que esperar a que Luis Díaz se someta a los exámenes pertinentes para determinar la gravedad de la lesión que padece. Su ausencia representa una baja importante para el Bayern Múnich y podría perderse el próximo partido del equipo en la Bundesliga.

De esta manera, el Bayern Múnich afronta dos bajas importantes en los extremos de su ataque, debido a lesiones y sanciones.

El volante Michael Olise está suspendido desde la segunda jornada de la Champions League, mientras se esperan los resultados de los exámenes de Luis Díaz y su evolución durante esta etapa de la temporada, en la que el conjunto bávaro compite en tres frentes y necesita contar con sus mejores jugadores en la zona ofensiva.