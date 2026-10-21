Kompany expuso razón para sentar a Luis Díaz vs. Arsenal en Champions: “Nos preocupaba”

Una hora antes del Bayern Múnich vs. Arsenal de la Champions League de este miércoles, las redes oficiales de los alemanes dieron a conocer que Luis Díaz iba a ser suplente por decisión de Vincent Kompany.

Fue un anuncio sorpresivo y que merecía una explicación después de que el colombiano marcara un triplete el fin de semana pasado contra el Leipzig en la Bundesliga.

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Quien se refirió a la ‘borrada’ del guajiro de manera directa fue el DT, Kompany. Al medio DAZN, el entrenador le dio la respuesta y enlistó los motivos que lo llevaron a dar descanso al de la Selección Colombia.

Motivos de la suplencia de Díaz vs. Arsenal

Basándose en las experiencias de temporadas pasadas y los entrenamientos diarios, en la interna del Bayern se han dado cuenta de que viven un “período con poco tiempo para recuperarnos. A veces, eso significa que un partido puede tener un impacto en el siguiente”.

Frente al caso particular del colombiano, Kompany reconoció: “Lucho Díaz ya estaba luchando hacia el final del partido contra el Leipzig. Nos preocupaba que algo le hubiera pasado”.

Dicha fatiga que evidenciaron en el colombiano fue el motivo que los hizo descartarlo de arrancar vs. Arsenal en la Champions.

“Ha vuelto a entrenar, así que podría tener un rol hoy si se siente bien. Estamos contentos de que esté disponible en absoluto”, apuntó sin cerrarse a la posibilidad de que sume minutos.

Para Colombia, esas explicaciones son alentadoras, a la par de reconfortantes, al tratarse del único jugador en la élite del balompié del Viejo Continente.

Será entonces cuestión de esperar para ver cómo marcha el partido con los Gunners, para ver si Lucho suma minutos en la Liga de Campeones, donde hilaba dos titularidades hasta la fecha 3.

Bayern Múnich mermado

En definitiva, lo de Díaz no es grave. Los casos de Michael Olise (expulsado) y Joshua Kimmich (baja de última hora por una calamidad doméstica) golpearon al equipo que dirige el belga.

También se llegó a pensar que ni el DT iba a poder estar en la línea. Después del partido del fin de semana anterior, se reportó que vivió una descompensación producto de un cuadro viral.

Vincent Kompany sentado en el banquillo del Bayern Múnich Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

A lo largo de los días siguientes estuvo ausente de entrenamientos, así como también de la rueda de prensa oficial, a la que acudió uno de sus colaboradores.

Afortunadamente, el paso de los días y el descanso de Kompany le permitieron tener mejoría para ser parte del equipo en el juego de la Liga de Campeones de este 21 de octubre.

Con todo lo acontecido, así resolvieron los Rojos la conformación de su once titular: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Josip Stanišić; Tom Bischof, Aleksandar Pavlović; Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari; Harry Kane.