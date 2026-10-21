Margarita Rosa de Francisco contó la verdad sobre apoyo a Petro y aclaró detalle: “Creo que tengo ese derecho”

Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado como una de las personalidades del entretenimiento colombiano que utiliza las plataformas digitales para pronunciarse sobre temas de actualidad. La actriz y escritora comparte con frecuencia sus puntos de vista sobre la situación política del país y otros asuntos de interés público, intervenciones que suelen despertar reacciones entre sus seguidores.

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Sus comentarios generan opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios coinciden con sus planteamientos y respaldan sus posturas, otros manifiestan su desacuerdo y cuestionan sus declaraciones. De esta manera, sus publicaciones se convierten en escenarios de discusión que trascienden el ámbito del entretenimiento y la mantienen en el centro de las conversaciones digitales.

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco se pronunció por la entrevista que dio Amparo Grisales a Los protagonistas, señalando una parte en la que fue mencionada. La famosa aprovechó y aclaró detalles, siendo enfática en que se había entendido mal algo que comentó.

De acuerdo con lo dicho por la escritora, su pensamiento de izquierda no había cambiado, por lo que seguía creyendo en las ideas de Petro y su plan de trabajo por Colombia. Allí destapó la verdad de su posición, asegurando que fue crítica con detalles que no le parecieron.

“Lo que yo digo es que sigo creyendo en las ideas de Gustavo Petro, sigo creyendo en el modelo de país que él describía en sus discursos, pero que tenía que ser profundamente crítica de algunos rasgos de gestos que parecieron ir en contra de su propio proyecto”, dijo en un video de Instagram.

“Dije que le había faltado gobierno de sí mismo. Pero no los entiendo a ustedes, porque si uno solamente apoya a un líder político sin criticarlo, entonces dicen que uno está adoctrinado. Si uno lo critica ya es incoherencia, traición, deslealtad”, agregó.

Al hablar desde la oposición, la celebridad enfatizó en que había cosas que se hicieron bien en el pasado, por lo que seguía respaldo aquello.

“No nos hemos hundido... los que nos ubicamos dentro del blanco progresista o socialdemócrata, porque no se trata de comunismo, para dejar eso claro, fuimos muchos votantes. El gobierno de Petro hizo cosas, logros que ayudaron a un sector importante”, comentó en el clip.

Al hablar sobre decisiones que tomó, Margarita Rosa fue clara en que no hacía activismo político para cuidar a sus seres amados, pues entendía que los extremos eran peligrosos y era mejor pensar en el bienestar.

“La razón por la que no quiero hacer activismo político y electoral es porque me parece peligroso en un país como Colombia. Me puede convenir porque no quiero que a la gente cercana a mí le pase nada, por cuenta de mis declaraciones en asuntos políticos”, indicó.

“Uno no sabe cómo se tejen esos hilos. Uno está basando su simpatía en un anhelo. Yo he opinado en calidad de ciudadana, y creo que tengo ese derecho para decir que no estoy de acuerdo con cosas que haya hecho el gobernante que elegí”, agregó.