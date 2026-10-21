Cinco autos históricos de Fórmula 1 salen a la venta: estos son los modelos

La escudería de Fórmula 1, McLaren, anunció la venta de cinco monoplazas históricos que formaron parte de su historia en el deporte de automovilismo y que están vinculados a figuras como Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Jenson Button, Lando Norris e incluso Brad Pitt.

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Cada uno de estos vehículos forma parte de la colección oficial, alcanzando valores que suben a precios millonarios dentro del mercado. Por el momento no se han compartido los valores definitivos de estos carros, pero se estima que su venta estaría entre los $7 millones y los $14 millones de dólares.

La venta de estos carros estará a cargo del especializado en automóviles de colección Tom Hartle Jnr, que anteriormente ha vendido otros modelos de la Fórmula 1, entre ellos el McLaren MP4/13A de 1998, el primer monoplaza de la escudería que fue diseñado por Adrian Newey y que fue conducido por David Coulthard en el Gran Premio de San Marino de 1998.

“Estos autos fueron construidos para ser conducidos y para competir, y queremos verlos usados y disfrutados”, afirmó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing.

Estos son los 5 vehículos de McLaren que estarán a la venta

La colección de autos de la Fórmula 1 que serán puestos en venta para el público incluye dos automóviles de 1991, uno de 2012 y dos de las temporadas 2021 y 2023.

Dentro de la oferta, se encuentra el McLaren MP4/6A de 1991, un monoplaza que fue utilizado por el piloto austriaco Gerhard Berger y probado por la leyenda brasileña Ayrton Senna durante la temporada en la que ganó su tercer y último campeonato mundial.

Cada uno de los carros de 1991 tuvo rendimientos notables durante esa temporada, terminando en el segundo lugar en el Gran Premio de San Marino y el Gran Premio de Gran Bretaña.

La colección de McLaren reúne monoplazas de 1991, 2012, 2021 y 2023, con ejemplares vinculados a distintas etapas de la escudería en la máxima categoría del automovilismo. Foto: Tom Hartley Jnr

Otro de los monoplazas de McLaren que estará a la venta será el McLaren MP4/27A de 2012, el cual formó parte de la generación de vehículos que contaba con motores V8 atmosféricos. Este carro fue conducido por el campeón mundial en 2009, Jenson Button, y fue probado por el 7 veces ganador de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Luego se encuentra el McLaren MCL35M de 2021, que fue conducido por el actual campeón mundial, Lando Norris, consiguiendo podios en los grandes premios de Emilia-Romaña, Mónaco e Italia.

El vehículo más reciente de la colección es el McLaren MCL37A de 2023, que también fue manejado por Norris y que fue probado por pilotos como Oscar Piastri y Mick Schumacher. También fue importante para la preparación del actor estadounidense Brad Pitt para la película F1.