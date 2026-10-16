Piloto colombiano fue presentado por Ferrari y sueña con la Fórmula 1: “Estoy feliz y agradecido”

Salim Hanna, piloto colombiano de 16 años, fue confirmado como nuevo fichaje para la Ferrari Driver Academy, programa oficial de desarrollo de la histórica escudería italiana.

“Tres nuevos pilotos se incorporan al programa de jóvenes talentos de Maranello: Daniel Miron, Alp Aksoy y Salim Hanna. Un total de ocho jóvenes representarán a la academia, desde el karting hasta la Fórmula 2, pasando por la F1 Academy”, indicó el comunicado oficial.

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Salim Hanna, que nació en Barranquilla (Atlántico) el 20 de noviembre de 2009, empieza a dar sus primeros pasos para conseguir el sueño de llegar a la Fórmula 1, donde solo un colombiano ha logrado destacarse: el bogotano Juan Pablo Montoya.

La Ferrari Driver Academy es una escuela prestigiosa para los jóvenes pilotos, pues de allí han surgido grandes talentos como Charles Leclerc, Sergio ‘Checo’ Pérez, Lance Stroll y Mick Schumacher, entre otros.

En el comunicado oficial, Ferrari dio un breve comentario sobre la llegada de Hanna a su academia: “Salim Hanna, nacido el 20 de noviembre de 2009 en Barranquilla —quien compitió este año en la Fórmula Regional y logró una victoria en Imola—, disputará la temporada completa en Fórmula 3, donde tendrá como compañero a Niccolò Maccagnani”, indicó.

Salim Hanna correrá la Fórmula 3 con Campos Racing

Ferrari llegó a un acuerdo con Campos Racing para que Salim Hanna dispute la próxima temporada de la Fórmula 3. El equipo español será el encargado de explotar el talento del colombiano y darle las herramientas para brillar en la tercera categoría del automovilismo.

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Adrián Campos, director principal de Campos Racing, dio sus sensaciones sobre la llegada del piloto de 16 años. “Quiero dar la bienvenida a Salim a nuestro equipo. Estamos muy contentos de contar con un piloto como él para la próxima temporada. Es un joven talento con una trayectoria hasta ahora muy interesante y que ha demostrado una progresión constante desde que comenzó su carrera en monoplazas”, apuntó.

Salim Hanna, joven piloto colombiano, hablando con Juan Pablo Montoya Foto: Formula 1 via Getty Images

“Queremos repetir los resultados que hemos conseguido en las dos últimas temporadas en FIA F3 y estoy convencido de que Salim tiene un gran potencial. Esperamos ayudarle a completar una temporada exitosa, seguir desarrollando su talento y dar el siguiente paso en su carrera junto a nosotros”, agregó Campos.

Salim Hanna también se mostró complacido de firmar con Campos Racing y hacer parte de los jóvenes talentos de Ferrari. “Estoy feliz y agradecido de poder ser parte de este equipo que es una auténtica familia. Desde el día uno me he sentido a gusto y como en casa. Estoy deseando aprender desde el primer momento y mejorar desde el día uno. Sé que tenemos un equipo fuerte, y espero que podamos luchar en las posiciones delanteras y lograr juntos grandes resultados el próximo año”, apuntó.