Atlético Nacional alista magistral jugada para ganar más de 10 millones de euros en próximos días

Atlético Nacional se sigue consolidando como la gran cantera del fútbol colombiano y sus frutos se ven no solamente en el FPC, sino en las convocatorias de la Selección Colombia. No solo son sus categorías menores, sino que muchos que han pasado por la institución brillan a nivel internacional y están con la Tricolor.

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Este gran trabajo con las categorías menores y el impulso a muchos de estos talentos le está sirviendo y son labores consolidadas en el fútbol colombiano. Ahora Atlético Nacional se frota las manos con varias operaciones en el exterior que le podrían dejar ganancias por más de 10 millones de euros en próximos días.

Sería histórico para el fútbol colombiano, pues son números nunca antes vistos en lo que tiene que ver con venta de jugadores en el exterior. Atlético Nacional alista una serie de ventas, aprovechando el impulso que estos talentos están teniendo en la Selección Colombia.

¿Porqué más de 10 millones de euros? Se debe comenzar por el fichaje que se estaría moviendo con Kevin Viveros, pues durante la semana se conoció que el Aston Villa de la Premier League estaría buscando firmar al atacante de Buenaventura en el merado de invierno en Europa. Esta operación le podría dejar un mínimo de 6 millones de euros a Atlético Nacional como ganancia.

Pero, ¿Porqué Atlético Nacional ganaría dinero por la venta de este jugador? El club verdolaga tiene el 30% de sus derechos deportivos, mientras que el 70% restante le pertenece al Athletico Paranaense de Brasil. En lo que tiene que ver con lo deportivo, Kevin Viveros es el líder en la tabla de goleadores del Brasileirao y su club es tercero detrás de Flamengo y Palmeiras.

Kevin Viveros con el Paranaense. Foto: Getty Images

Según Transfermarkt, Kevin Viveros tiene un valor de 20 millones de euros y suponiendo que se dé la transferencia con la referencia de la web especializada, Atlético Nacional ganaría un mínimo de 6 millones de euros.

Sus canteranos aumentan las cifras

Samuel Velásquez toma fuerza. El jugador recién convocado a la Selección Colombia estuvo a préstamo en el Deportes Tolima y cuando Lucas González fue nombrado en Atlético Nacional, lo repatrió en su nuevo proyecto en el club verdolaga.

Samuel Velásquez, de Colombia, controla el balón en el partido amistoso contra Perú en Miami. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Hoy, el impulso en Guarne ha dado sus frutos, a tal punto de que ya es clave en la línea de cuatro defensas. En la web de Transfermarkt, tiene una valorización de 650 mil euros, con muchas posibilidades de que aumente en próxima actualización en vísperas del mercado de pases de enero.

En la lista aparece el defensa central Néider Parra, una verdadera revelación en Atlético Nacional este semestre y ante la salida de Simón García a Portugal, el zaguero de Apartadó, Antioquia, es el compañero ideal de William Tesillo en la dupla.

Parra estaría en la mira de clubes de Premier League y en Transfermarkt su pase está tasado en 800 mil euros, unos 12 mil millones de pesos colombianos, aproximadamente.

Rengifo en la mira de Inglaterra

Juan Manuel Rengifo aparece como el futbolista más caro del FPC en la actualidad. El volante de la cantera verde hizo su debut en la Selección Colombia contra Perú en el NU Stadium de Miami. Ingresó en el segundo tiempo (46’) y marcó realmente la diferencia tratando de hacer las transiciones rápidas y estando cerca del gol desde el interior.

Juan Manuel Rengifo da parte de tranquilidad a los hinchas: está 100% enfocado en Atlético Nacional. Foto: Getty Images.

Juan Manuel Rengifo tiene una cotización de 5 millones de euros en Transfermarkt por su pase y se perfila a ser la venta más cara en la historia del fútbol colombiano. Se conoció que dos clubes de la Premier League lo tienen en la mira.

Es decir que Nacional espera un total de 12.450.000 millones de euros en el próximo mercado de pases.