De la Selección Colombia a la Premier League: un nuevo de Lorenzo despertó interés

La última fecha Fifa, de septiembre y octubre, significó el arranque de la renovación para la Selección Colombia. Entre los nuevos llamados está Kevin Viveros, delantero de 26 años al servicio de Paranaense de Brasil.

Kevin Viveros con la Selección Colombia ante Perú. Foto: Getty Images

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El llamado de Viveros a la Selección Colombia se puede argumentar en sus números. El atacante vive una destacada temporada con Paranense, sumando más de 20 goles en 28 apariciones.

En los tres últimos partidos de Colombia, Kevin Viveros tuvo minutos entrando desde el banco. Así fue contra México, Paraguay y Perú.

Por lo hecho con Paranaense, además de sus actuaciones en Selección Colombia, Viveros habría despertado el interés del Aston Villa de la Premier League.

“El Aston Villa ha reanudado su interés por Kevin Viveros”

Quien entregó la información fue el medio RTI Esporte de Brasil, bastante cercano a la información del balompié carioca.

“El Aston Villa ha reanudado su interés por Kevin Viveros , delantero del Athletico-PR, y ha indicado la posibilidad de realizar una oferta superior a los 20 millones de euros, aproximadamente 118,5 millones de reales. Este valor corresponde a la valoración actual del colombiano en el mercado”, reveló el medio referenciado.

Hace tan solo un par de semanas, rumores de la prensa europea colocaban a Kevin Viveros como posible nuevo jugador del Sunderland. Sin embargo, todo se quedó en especulaciones.

“A pesar del interés, la situación aún está lejos de concluir una negociación. No existe ninguna oferta oficial confirmada por parte de Athletico-PR, y los contactos realizados por el Aston Villa sirven, por el momento, para evaluar la posibilidad de una inversión”, aclaran.

¿Quién es Kevin Viveros?

Es un delantero de 1.80 metros de estatura, nacido el 26 de abril del 2000 en Buenaventura, y con un precio actual en el mercado de 20 millones de euros según Transfermarkt.

Paranaense no es la primera experiencia en el fútbol internacional para Kevin Viveros. Ha jugado en Carabobo (Venezuela) y FK Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) engrosan ese dato.

Kevin Viveros con el Paranaense. Foto: Getty Images

En Colombia, Viveros tuvo procesos formaticos con América de Cali, y también jugó con Leones, la extinta Equidad, Deportivo Cali, y Atlético Nacional.

Kevin Viveros brilla como una de las revelaciones en el fútbol brasileño, y tiene contrato con Paranaense de Brasil hasta junio de 2028.