Figura y finalista de Copa América con Colombia interesa a Junior: “Excelente nombre”

Todo apunta a que Junior de Barranquilla ya piensa en los fichajes del 2027-l, y tendría un alto interés en uno de los recientes defensores de la Selección Colombia, que supo ser titular en el proceso de Néstor Lorenzo.

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Según el periodista Adrián Magnoli, en MorninGol de As Colombia, “Junior de Barranquilla busca a Carlos Cuesta, defensor que está en Brasil”.

Actualmente, Carlos Cuesta presta sus servicios en Vasco da Gama de Brasil. Allí está en préstamo hasta diciembre de 2026, cedido desde Galatasaray de Turquía, donde tiene contrato hasta junio de 2028.

“Junior de Barranquilla busca al central Carlos Cuesta. Se comunicaron con el representante, y ha perdido protagonismo en Vasco da Gama, en los últimos partidos fue al banco de suplentes, y no está teniendo el protagonismo que tenía antes”, reveló Magnoli.

Y añadió: “Para mi, buscaron excelente el nombre. De ahí a que lo puedan traer, a lo que pide, al cuánto pagan y todo, es otra cosa. Pero Carlos Cuesta interesa al Junior”.

🗣️ “Junior busca a Carlos Cuesta, busca al central que está en Brasil”, @AdrianMagnoli en el #MorninGol de #ASColombia https://t.co/YkrkGmOId4 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 9, 2026

¿Quién es Carlos Cuesta?

Carlos Cuesta es un defensor central de 27 años, que mide 1.79 metros, y cuenta con experiencia en el fútbol europeo y la Selección Colombia.

Cuesta ha defendido los colores de Atlético Nacional (2016-2019), donde hizo su proceso formativo y debutó, para luego dar el salto al viejo continente en 2019, fichando por el Genk (Bélgica).

Tras seis años en Genk, fichó con Galatasaray en 2025. Sin embargo, la falta de minutos en el equipo turco hizo que se fuera a préstamo a Vasco da Gama, donde tampoco ha tenido la regularidad esperada.

Carlos Cuesta, defensor que supo vestir los colores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

El valor en el mercado de Carlos Cuesta es de 8 millones de euros, según la última actualización de Transfermarkt para mayo de 2026. Puede que, a este mes de octubre de 2026, el precio del jugador colombiano haya cambiado.

Respecto al paso de Carlos Cuesta en Selección Colombia, integró el combinado cafetero desde 2021 hasta finales de 2025. De hecho, jugó con la nómina tricolor que llegó a la gran final de la Copa América 2024, en Miami, cayendo ante Argentina.

Debido a su falta de continuidad, lesiones y más, Cuesta perdió su lugar de fijo en la Colombia de Lorenzo. Eso lo dejó fuera del Mundial 2026, aunque aún hay expectativa porque pueda recuperar regularidad y reintegre alguno de los llamados del estratega argentino en el combinado cafetero.