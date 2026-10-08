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Referente de Junior de Barranquilla pone en duda su continuidad: sorpresa en la hinchada

Se trata de uno de los jugadores que ha sido bicampeón en el último tiempo con Junior.

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Redacción Deportes
8 de octubre de 2026 a las 12:02 p. m.
Nómina de Junior de Barranquilla campeona de la Liga BetPlay 2026-l.
Nómina de Junior de Barranquilla campeona de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Yimmi Chará es uno de los referentes de Junior de Barranquilla en los últimos años. Ha sido campeón, y por su trayectoria en el cuadro tiburón, ha portado el brazalete de capitán.

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Sin embargo, el contrato de Yimmi Chará va hasta diciembre de 2026. Además, no ha tenido mucha continuidad en el último tiempo, por lo que queda en duda si seguirá con Junior de Barranquilla para 2027.

El propio Chará confirma que es muy temprano para hablar de una renovación, y también aclara que el poco ritmo de juego que ha tenido es un tema a tener en cuenta.

Yimmi Chará: “Se me acaba el contrato en diciembre”

“Se me acaba el contrato en diciembre. Es difícil hablar de eso antes de que se acabe el torneo. La idea es terminar bien, poder llegar a las finales, y ya después se entrará a revisar esa parte contractual”, dijo Chará en diálogo con Despierta Win de Win Sports.

Sobre su falta de juego, afirmó: “Es difícil evaluar mi rendimiento, ya que no he tenido muchos en campo. Los minutos que he tenido han sido en partidos que ya se estaban ganando, entonces por eso digo que es difícil evaluarlos”.

“Creo que va a ser esta recta final, donde necesitamos de los jugadores con experiencia, de los jugadores grandes, donde se van a medir las cosas”, añadió.

Yimmi Chará, un nombre histórico para Junior de Barranquilla

Dos ligas y una copa, ese es el palmarés que tiene Chará con Junior, y que lo dejan como uno de los jugadores más recordados del cuadro tiburón en los últimos años.

SAO PAULO, BRAZIL - MAY 28: Yimmi Chara of Junior FC controls the ball during a Copa CONMEBOL Libertadores Group F match between Palmeiras and Junior FC at Allianz Parque on May 28, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Yimmi Chará en el partido de Palmeiras vs. Junior por Copa Libertadores. Foto: Getty Images

Han sido dos los pasos de Yimmi en el elenco de Barranquilla, uno de 2017 a 2018, y otro de 2024 a la actualidad. Sin embargo, queda la expectativa en el aire sobre si Chará seguirá vestido de tiburón para 2027, donde el club encarará la Copa Libertadores, o si el vínculo entre las partes no irá más.