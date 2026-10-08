Inesperado regreso en América de Cali: confirman que “se presentó en la sede de Cascajal”

Yojan ‘Papula’ Garcés, delantero vallecaucano con paso reciente en Internacional de Bogotá, se presentó de regreso en la sede del América de Cali para cumplir con su contrato.

Equipo colombiano destapó conversaciones con Hugo Rodallega: “En sus planes está venir”

Garcés estaba a préstamo en el equipo capitalino hasta finales de este año; sin embargo, fue despedido por presuntos actos de indisciplina.

“Internacional de Bogotá informa que Dannovi Quiñones y Yojan Garcés no continuarán haciendo parte del plantel profesional. Estas decisiones responden a los principios, valores y estándares que Internacional de Bogotá ha definido para quienes representan nuestro club dentro y fuera de la cancha”, apuntó el comunicado oficial emitido el pasado 3 de octubre.

La dirigencia del Inter no entregó detalles sobre lo sucedido con ambos jugadores, pero rescindió su vínculo de manera unilateral y, en el caso de Papula, le permitió que regresara a la ciudad de Cali.

De regreso en Cascajal

Yojan Garcés venía siendo habitual suplente en el esquema de Ricardo Valiño y su último gol oficial con el Inter de Bogotá fue en la derrota en el estadio El Campín ante Atlético Nacional.

Como fue inscrito por otro club este semestre, Papula no estará disponible para el cuerpo técnico de David González. Simplemente asistirá a los entrenamientos para mantener su forma física y cumplir con las exigencias contractuales.

En enero de 2027 podrá definir su futuro nuevamente. América no lo tiene en sus planes para la próxima temporada, pero sabe que será difícil recibir ofertas después de lo sucedido con el préstamo que había firmado en Inter de Bogotá.

James Rodríguez vuelve a ser noticia en Nacional: decisión de Lucas González con efecto ante Tolima

Papula es canterano del cuadro escarlata y debutó profesionalmente en 2023. Con el paso de los semestres se fue consolidando como alternativa en el banco de suplentes hasta que David González decidió darle salida para ver su desarrollo en otro club de la Liga BetPlay.

A sus 20 años de edad, el delantero ha disputado 65 partidos oficiales en primera división: jugó 52 con el América de Cali y en el Inter de Bogotá alcanzó a actuar en 13 oportunidades.

Garcés ha marcado nueve goles en el fútbol profesional, una cifra baja para la cantidad de minutos que ha tenido sobre el campo de juego. En la afición americana despierta odios y amores, pues le tocó una época difícil en la que los delanteros no estaban enchufados y tampoco se creaban muchas opciones de gol.

Este semestre ha cambiado todo para el América, pues marcha líder del campeonato y tiene serias aspiraciones de pelear por el título en diciembre. El puesto de delantero le pertenece a Tomás Ángel, aunque el ecuatoriano Daniel Valencia también ha tenido oportunidades.