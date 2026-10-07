Avanza la Liga BetPlay 2026-II y hay un común denominador: varios equipos han despedido a sus entrenadores o se han finalizado vínculos por común acuerdo.

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Cae otro técnico en Liga BetPlay: histórico club oficializó la salida en plena crisis

Si bien en el fútbol es común apartar a los técnicos de sus cargos si los resultados no se dan, en Colombia es bastante repetitivo. Son escasos los procesos y la inmediatez por ganar títulos o mantener categorías es la situación más cotidiana.

El pasado lunes, 5 de octubre, Deportivo Pereira anunció la salida del técnico Arturo Reyes, debido a los malos resultados. Él se sumó a la lista de entrenadores que salieron en este cierre de 2026.

✍️ Comunicado oficial Deportivo Pereira informa a su afición, medios de comunicación y a toda la familia Matecaña que, de común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico. https://t.co/3GBBPbI2IR — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 5, 2026

“Solo seis entrenadores que terminaron la Liga 2026-I siguen”

Julián Capera, reconocido periodista deportivo, mencionó que solo seis entrenadores que acabaron la Liga BetPlay 2026-I siguen en su cargo para esta clausura:

David González: América de Cali. Pablo Repetto: Independiente Santa Fe. Ricardo Valiño: Internacional de Bogotá. José Luis García: Llaneros FC. Rafael Dudamel: Deportivo Cali. ‘Flecha’ Gómez: Boyacá Chicó.

🚨 Solo SEIS de los entrenadores que terminaron la LIGA 2026-I permanecen en sus cargos: David González Pablo Repetto Ricardo Valiño José Luis García Rafael Dudamel ‘Flecha’ Gómez ⚠️ Cambiaron de entrenador en los últimos seis meses: Bucaramanga, Medellín, Nacional, Águilas, Cúcuta, Pasto, Alianza, Junior, Fortaleza, Millonarios, Once, Jaguares, Tolima y Pereira. — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 7, 2026

Los equipos que terminaron vínculos con sus entrenadores en los últimos seis meses son:

Bucaramanga: Leonel Álvarez (salió en abril de 2026). Medellín: Alejandro Restrepo (salió en abril de 2026). Atlético Nacional: Diego Arias (salió en junio de 2026). Águilas Doradas: Juan David Niño (salió en junio de 2026). Cúcuta Deportivo: Richard Páez (salió en agosto de 2026). Deportivo Pasto: Jonathan Risueño (salió en agosto de 2026). Alianza FC: Camilo Ayala (salió en agosto de 2026). Junior de Barranquilla: Alfredo Arias (salió en agosto de 2026). Fortaleza: Sebastián Oliveros (salió en junio de 2026). Millonarios: Fabián Bustos (salió en septiembre de 2026). Once Caldas: Hernán Darío Herrera (salió en septiembre de 2026). Jaguares: Hubert Bodhert (salió en septiembre de 2026). Deportes Tolima: Lucas González (salió en junio de 2026). Deportivo Pereira: Arturo Reyes (salió en octubre de 2026).

Con este panorama, los equipos encaran el cierre de la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay 2026-II.