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Sube la lista de técnicos despedidos en la Liga BetPlay 2026-II: hay inquietante dato detrás

De los 20 equipos que hay en la Liga BetPlay, 14 han cambiado de entrenador en los últimos seis meses.

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Redacción Deportes
7 de octubre de 2026 a las 4:32 p. m.
Imagen del juego entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-ll.
Imagen del juego entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Avanza la Liga BetPlay 2026-II y hay un común denominador: varios equipos han despedido a sus entrenadores o se han finalizado vínculos por común acuerdo.

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Si bien en el fútbol es común apartar a los técnicos de sus cargos si los resultados no se dan, en Colombia es bastante repetitivo. Son escasos los procesos y la inmediatez por ganar títulos o mantener categorías es la situación más cotidiana.

El pasado lunes, 5 de octubre, Deportivo Pereira anunció la salida del técnico Arturo Reyes, debido a los malos resultados. Él se sumó a la lista de entrenadores que salieron en este cierre de 2026.

“Solo seis entrenadores que terminaron la Liga 2026-I siguen”

Julián Capera, reconocido periodista deportivo, mencionó que solo seis entrenadores que acabaron la Liga BetPlay 2026-I siguen en su cargo para esta clausura:

  1. David González: América de Cali.
  2. Pablo Repetto: Independiente Santa Fe.
  3. Ricardo Valiño: Internacional de Bogotá.
  4. José Luis García: Llaneros FC.
  5. Rafael Dudamel: Deportivo Cali.
  6. ‘Flecha’ Gómez: Boyacá Chicó.

Los equipos que terminaron vínculos con sus entrenadores en los últimos seis meses son:

  1. Bucaramanga: Leonel Álvarez (salió en abril de 2026).
  2. Medellín: Alejandro Restrepo (salió en abril de 2026).
  3. Atlético Nacional: Diego Arias (salió en junio de 2026).
  4. Águilas Doradas: Juan David Niño (salió en junio de 2026).
  5. Cúcuta Deportivo: Richard Páez (salió en agosto de 2026).
  6. Deportivo Pasto: Jonathan Risueño (salió en agosto de 2026).
  7. Alianza FC: Camilo Ayala (salió en agosto de 2026).
  8. Junior de Barranquilla: Alfredo Arias (salió en agosto de 2026).
  9. Fortaleza: Sebastián Oliveros (salió en junio de 2026).
  10. Millonarios: Fabián Bustos (salió en septiembre de 2026).
  11. Once Caldas: Hernán Darío Herrera (salió en septiembre de 2026).
  12. Jaguares: Hubert Bodhert (salió en septiembre de 2026).
  13. Deportes Tolima: Lucas González (salió en junio de 2026).
  14. Deportivo Pereira: Arturo Reyes (salió en octubre de 2026).

Con este panorama, los equipos encaran el cierre de la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay 2026-II.