Macnelly Torres respondió a lo que dijo José Pékerman sobre el motivo por el que lo dejó por fuera de la lista de la Selección Colombia para el Mundial de Brasil 2014.

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En diálogo con el medio ESPN, el estratega argentino recordó lo que fue ese momento que para muchos sorprendió, ya que el mediocampista fue de vital importancia a lo largo de las Eliminatorias.

Según dijo el entrenador, uno de los aspectos que lo llevó a tomar esta decisión fue la liga en la que jugaba Torres. “Qué dolor que tuve, porque fue muy importante y él en el último año para ir al Mundial, va a Arabia”, dijo.

“Yo no lo descarto por ir a Arabia, porque yo puedo ver un video, pero ¿qué pasa? Cuando estás en un medio que es Arabia Saudita, no es la de ahora, era muy baja, entonces en la competencia baja su decibel y lamentablemente un jugador pierde", añadió.

Además, también explicó que para ese momento apareció el mejor nivel de Juan Fernando Quintero, por lo que finalmente se terminó declinando por este último y el exjugador de Nacional quedó por fuera.

Macnelly habló de esto en el podcast El Camerino Dk de los exfutbolistas Orlando Berrío y Juan Felipe Cadavid. El exnúmero 10 no se mostró muy de acuerdo con los motivos que entregó Pékerman, ya que cuando se fue al Al-Shabab se lo comentó.

“Resulta que la ida a Arabia fue consultada con él y es hablada con él, porque a mí de Arabia ya me venían buscando hace un año, pero yo no me iba por el momento de las Eliminatorias”, dijo.

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Sin embargo, en un instante pensó que era lo indicado y por eso se fue a este equipo del Medio Oriente. De acuerdo con su relato, el argentino le afirmó que no había ningún problema. “Había la comunicación directa y él sabía que yo iba para allá”, manifestó.

Acerca de Juanfer Quintero, Torres dejó en claro que es un jugadorazo, pero recordó que en ese momento no era tan influyente en la Selección Colombia. “Él iba pero estaba de suplente, participaba de algunos partidos, pero es válido lo de Juanfer”, apuntó.

“¿Pero y los que no estuvieron nunca qué? (...) A Bogotá fueron 30, pero al Mundial creo que 23 y en Bogotá estaban entrenando más , entonces no es que estaban los 23, se lesiona Aldo y mandan a llamar a otro", añadió.

“Yo no estaba ni en la lista de los 30, entonces el argumento se le cae. (...) No tengo nada en contra de los jugadores, pero como hacen los que no estuvieron ni de suplentes en un partido de eliminatorias y aparecieron en la última lista”, complementó.