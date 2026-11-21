Un gol salvador de Carlos Espí en la recta final permitió al Real Madrid sellar su remontada por 2-1 ante el Celta de Vigo, este sábado en la 13ª jornada, y alcanzar así a puntos al líder Barcelona, que el domingo recibe al Villarreal.

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El partido fue de todo menos cómodo para los merengues, que se vieron abajo en el marcador en el minuto 6′ por un tanto de Pablo Durán y que no pudieron igualar hasta el 66′, por medio de Jude Bellingham.

Cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos en el Santiago Bernabéu, apareció Espí para, de cabeza, anotar en el 85′ y dejar los tres puntos en la capital frente al decimotercero de la tabla.

El héroe en la sombra de la velada fue el brasileño Vinícius Jr., autor de un triplete al principio de la semana en un amistoso con su Seleção en Singapur y que tuvo un papel muy activo en las jugadas de ambos goles de su equipo, después de entrar en el campo en el 57′.

Una aceleración suya fue concluida con un pase a Kylian Mbappé, el autor de la asistencia para Bellingham, y Vini fue quien sirvió directamente el centro para el remate liberador de Espí.

Mbappé tuvo que conformarse con ese pase de gol, después de haber enviado por encima del larguero un lanzamiento de penal poco antes del descanso.

Es el noveno triunfo seguido para el Real Madrid, entre todas las competiciones, desde la derrota en septiembre en el derbi contra el Atlético.

Tabla de posiciones en LaLiga de España

FC Barcelona es líder en la tabla de posiciones de LaLiga de España con 33 puntos en 12 partidos. Real Madrid es segundo, con las mismas unidades, pero un partido menos.

El top tres lo cierra Atlético de Madrid (28 puntos) que también tiene un partido menos. Betis, Real Sociedad y Sevilla cierran los puestos de clasificación a competencias europeas.

Los tres puestos de descenso los ocupan Levante, Elche y Málaga de manera momentánea.

*Con información de AFP