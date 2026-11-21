Junior de Barranquilla está dando pasos hacia la reconstrucción de la nómina para la Copa Libertadores 2027. Jorge Bava ya llegó a la capital del Atlántico y su opinión será fundamental para los criterios de búsqueda de la junta directiva.

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Aunque todavía es muy prematuro para anunciar nuevas caras, en la prensa local ya pusieron a sonar posibles fichajes de cara a la próxima temporada.

Esta es la lista de jugadores que estarían en carpeta de Junior:

Bryan Rovira (Deportes Tolima)

El mediocampista de 29 años termina su contrato con el Deportes Tolima en diciembre y no parece encaminado a negociar la renovación. De acuerdo a la información de Mariano Olsen, ya hay negociaciones adelantadas para que llegue a Junior.

“Bryan Rovira, cerca de incorporarse al Junior de Barranquilla. El mediocampista no seguirá en Deportes Tolima”, apuntó el periodista de Win Sports.

Rovira ha pasado por clubes importantes del país como Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, además de una experiencia internacional con Universidad Católica de Chile.

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

Una de las posiciones a reforzar en Junior es la defensa. Lo más seguro es que Daniel Rivera y Jean Pestaña salgan para dejar lugar al posible fichaje del paraguayo Gustavo Velázquez, quien trabajó con Bava en Cerro Porteño.

“La intención del técnico es que Velázquez se desprenda de Cerro y que allá en Colombia no habrá problema con el tema económico”, apuntó ABC Deportes desde territorio paraguayo.

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Este sería el primer pedido expreso de Jorge Bava para reforzar la defensa y empezar a construir una nómina renovada que compita a nivel internacional.

Gustavo Velázquez es un experimentado zaguero central de perfil derecho, tiene 35 años de edad y disputó el Mundial 2026 con Paraguay bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

Jose Luis Chunga (Libre)

En el arco también habrá novedades. Junior ya decidió que no le renovará el contrato a Jefferson Martínez y, en ese orden de ideas, necesita un nuevo arquero que le haga competencia al uruguayo Mauro Silvera.

Jose Luis Chunga lleva entrenando en la sede del club desde junio de este año cuando rescindió su contrato con Independiente Medellín. El guardameta barranquillero goza del cariño de los directivos y, en plenitud de condiciones, sería tenido en cuenta para la próxima temporada.

La decisión depende de Bava y su cuerpo técnico, quienes analizarán a los jugadores que entrenan en la sede deportiva Adelita de Char para determinar los pasos a seguir.

Chunga fue durante mucho tiempo el suplente de Sebastián Viera e hizo parte de siete títulos en total, antes de irse a probar suerte con las camisetas de Jaguares, Alianza y Medellín.