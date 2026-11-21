Sorpresa en los resultados de la Premier League este sábado 21 de noviembre, en el inicio de la jornada 11. Manchester City alargó su racha sin victorias, Chelsea salió goleado y Arsenal no pasó del empate.

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Así fueron los marcadores del día en la Premier League:

Manchester City 1 - 1 Fulham

Bournemouth 2 - 0 Nottingham Forest (Daniel Muñoz)

Coventry City 3 - 2 Crystal Palace (Jefferson Lerma)

Tottenham 2 - 0 Ipswich

Chelsea 1 - 4 Leeds

Aston Villa 0 - 0 Sunderland

Newcastle 2 - 2 Arsenal

Tabla de posiciones en la Premier League

Arsenal sigue como líder solitario de la Premier League con 28 puntos en 11 partidos. Sin embargo, el segundo, Brighton, podría descontarle ventaja y quedar solo a tres si vence al Hull City este domingo.

Manchester City asoma tercero (22 puntos), Bournemouth cuarto (18 puntos) y Liverpool quinto (18 puntos). Así se cierran los puestos de clasificación a competencias europeas, parcialmente con los reds teniendo un juego pendiente aún.

Sunderland (9 puntos), Manchester United (9 puntos) y Crystal Palace (7 puntos) son los tres coleros momentáneos de la tabla de posiciones, ocupando los puestos de descenso.

Manchester City agrava su crisis con un empate en casa ante Fulham

En una profunda racha negativa, Manchester City empató ante el Fulham (1-1), este sábado en la apertura de la 11ª jornada del campeonato inglés, y brindó así al Arsenal la oportunidad de abrir brecha en lo alto de la clasificación.

Los citizens, que habían encadenado tres derrotas consecutivas en liga antes del parón internacional, nunca dieron la sensación de imponerse a un rival claramente a su alcance.

En desventaja al descanso tras un gol del brasileño Rodrigo Muniz (16′), los jugadores de Enzo Maresca igualaron con una volea de su centrocampista Elliot Anderson (57′), pero prácticamente no volvieron a llevar peligro después.

Como muestra de su falta de agresividad ofensiva, la estrella noruega Erling Haaland no estuvo ni una sola vez en posición de disparo en la segunda parte.

La ausencia total de ocasiones de gol a partir del segundo intento de Elliot Anderson (65′) no augura nada bueno para el City el resto de la temporada, ni tampoco la evidente falta de conexiones entre los cuatro jugadores ofensivos (Haaland, Doku, Foden y Ndiaye).

*Con información de AFP