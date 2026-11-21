La Selección Colombia, mientras avanza en este cambio generacional con Néstor Lorenzo como director técnico, se ha dado el lujo de perder jugadores con proyección y que avanzan en sus carreras deportivas en clubes muy importantes a nivel mundial y que podrían ser parte del proceso deportivo de la Tricolor.

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Son casos muy conocidos en el país y muy masivos en las redes sociales por las formas en las que ambos futbolistas quedaron al margen de convocatorias en las selecciones de Colombia. Decisiones propias, querer representar a otro país, tener que decidir o cambios de última hora de las convocatorias, llevaron a que los talentos se alejaran.

Un nombre es el de Christian Mosquera, un defensa central colombo-español que contrato con el Arsenal de Londres de la Premier. Antes del Mundial 2026, este zaguero estaba en la baraja de candidatos para unirse a la Tricolor. Miembros del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y personal de la Federación Colombiana de Fútbol se habrían acercado e intentaron convencerlo.

En lo que tiene que ver con Christian Mosquera fue decisión propia y nunca le llamó la atención participar con Colombia y prefirió continuar con su sueño español. Desde el primer momento, el jugador confesó que su deseo era continuar su proceso con la actual campeona del mundo.

Christian Mosquera durante un partido contra el Brighton en la Premier League. Foto: Getty Images

En marzo, Christian fue convocado por España, pero para el Mundial 2026 quedó al margen. En el más reciente llamado para la Nations League de noviembre, tampoco estuvo con Luis De La Fuente.

En 2027 podría tener posibilidades si suma más minutos con el Arsenal en la Premier y Champions League.

Un jugador de Boca también quedó fuera

En semanas atrás, el caso de Franco Pérez, hijo del volante Omar Pérez, uno de los futbolistas más ganadores en la historia de Santa Fe y entre los internacionales que pudieron marcar diferencia en los últimos años en el FPC, también hizo bulla en Colombia, pues había sido convocado para un microciclo con la Sub 19, que se prepara para el Sudamericano Sub 20 de enero próximo que se jugará en Medellín y Envigado.

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, que juega para Boca Juniors en Argentina Foto: Instagram @francoperez10

Franco tiene 18 años de edad y hace parte de las juveniles de Boca Juniors. Nació en Medellín en el 2008 y siempre tuvo como primera posibilidad estar con la Selección Colombia. Su sueño se estaba haciendo realidad, apareció en la lista del técnico César Torres, pero días después salió de la convocatoria.

La modificación de última hora llamó la atención en las redes, pues el jugador ya estaba listo para la concentración en Colombia y cuando tenía tiquetes en mano, recibió la negativa. Según la Federación Colombiana de Fútbol, se debió a una decisión técnica.

Según Carlos Antonio Vélez y más fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol, la bajada de Franco tendría que ver con un presunto conflicto de interés con su padre, Omar Pérez, y la FCF.

Por estas razones, jugadores como Christian Mosquera del Arsenal y Franco Pérez de Boca Juniors quedaron fuera de procesos con las selecciones Colombia.

Pérez ya fue convocado por Diego Placente a la Sub 20 de Argentina, mientras que Mosquera está en la fila de Luis De La Fuente en España.