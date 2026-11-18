Kerwin Vargas, un atacante nacido en Bogotá y de categoría 2002 (24 años), es el personaje del momento en el fútbol brasileño tras un golazo desde mitad de cancha en el minuto 11, durante el partido de Flamengo contra el Athletico Paranense en el Maracaná de Río de Janeiro, por la fecha 35 del Brasileirao.

Palabras de Franco Armani y Jorman Campuzano resuenan en Nacional: pidieron disculpas

Actualizan la situación de Jorge Bava y Junior de Barranquilla: hay nuevos detalles

En medio de la sanción de Kevin Viveros tras una patada a un rival contra Vasco Da Gama, Kerwin Vargas apareció en el Paranaense para realizar una obra de arte y ser tendencia en Brasil. El escenario no pudo ser mejor, en uno de los templos del fútbol mundial y uno de los clubes más grandes del planeta.

Flamengo es uno de los equipos que más televisores enciende en el mundo y, en plena definición del Brasileirao, Kerwin Vargas pulió su empeine, se perfiló y lanzó la pelota casi desde su propia área para colocar lo que era el 1-0 parcial con un majestuoso remate que es de lo más visto en las redes sociales brasileñas.

Olha o que ele fez! Vargas chuta de antes do meio do campo e abre o placar para o Athletico-PR diante do Flamengo! #futebol #flamengo #athleticopr #brasileirao https://t.co/FplMU91Fzc — ge (@geglobo) November 18, 2026

El volante cinco del Paranaense pudo perfilar el primer pase tras una serie de rebotes, en ese momento, el portero Agustín Rossi fue pillado muy adelantado y Kerwin Vargas midió la pelota y lanzó el remate que fue imposible para el portero argentino.

Kerwin Vargas se luce en Brasil

Vargas tiene 24 años y en la temporada suma nueve partidos con la camiseta de Athletico Paranaense y ha marcado dos goles y tres asistencias en el Brasileirao.

Kerwin Vargas celebra con el técnico de Paranaense y compañeros Foto: Getty Images

Cabe recordar que el club brasileño hizo una compra directa por el 80 % de sus derechos deportivos al Charlotte de la MLS y mantiene un contrato por cuatro años.

Kerwin Vargas celebra el gol contra Flamengo Foto: Getty Images

Paranaense pagó alrededor de 4 millones de euros por su ficha. Esta anotación le permite sumar puntos ante el cuerpo técnico, en un 2027 que se espera sea de más continuidad con el Paranaense, en el fútbol brasileño, o podría permitir otro fichaje.

Agustín Rossi en una maniobra imposible para atajar. Foto: Getty Images

Incluso, una convocatoria a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo no suena descabellada para el mes de marzo.

Jorge Carrascal también marcó

Antes de la joya de Vargas, Jorge Carrascal empató minutos después para el 1-1 de Flamengo.

En una jugada directa, Flamengo dio un recital de lo que es un juego de memoria y cómo deben ubicarse los atacantes en la posesión ofensiva, pues se aceleró con balón desde el interior, pase de cabeza para el cartagenero, quien cruzó el remate en otro golazo.