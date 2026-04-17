Respuesta de Atlético Nacional a la demanda anunciada por Kevin Viveros: drástico comunicado

Hay un sacudón en Atlético Nacional este viernes, 17 de abril de 2026. Kevin Viveros, exjugador del verde que hoy presta sus servicios al Athletico Paranaense (Brasil), afirma que demandó ante Fifa al club antioqueño.

“Yo tenía un representante que no era agente Fifa. Entonces, de un momento para acá, apareció una persona que hace parte del círculo de Atlético Nacional y yo nunca lo conocí. Estuve casi un año en Nacional y nunca supe de esa persona; hasta ahora no sé quién es él, y aparece en mi contrato como si fuera mi representante”, le dijo Viveros a Despierta Win de Win Sports.

Y siguió: “Athletico Paranaense (su actual equipo) tiene que pagar unos dineros y se los paga a esa persona, y no a mi representante porque él no era agente Fifa entonces no podía recibir ese dinero. Nacional me pone esa persona y yo no sé quién es”.

Finalmente, añadió: “Entonces, están entrando unos dineros... entró un pago y yo no recibí lo que me correspondía, solo recibí, pongámosle, un 5%, porque de ese dinero se cuadró un 70 %-30 % si no estoy mal. Yo no estoy recibiendo ni el 70 %; todo el 100% lo están recibiendo ellos allá. Yo estoy tratando de hablar con Nacional para cambiar a esa persona que yo no conozco, porque no puede ser que ellos reciban todo el dinero y yo no”.

¡Kevin Viveros, delantero de Athletico Paranaense, nos habla sobre el problema que tiene con Nacional tras su traspaso al fútbol de Brasil y el tema de los representantes!⚽



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Atlético Nacional le responde a Kevin Viveros

Horas después de las declaraciones hechas por Kevin Viveros, Atlético Nacional emitió un comunicado oficial, en sus canales digitales, dividido en cuatro puntos extensos. Cada uno de ellos, citando algunos fragmentos dichos por Viveros.

Por ejemplo, sobre la presunta imposición de agente, que mencionó Kevin, Nacional enfatizó: “Atlético Nacional no impone ni exige a sus jugadores trabajar con un agente determinado. Las personas que han participado en la representación del jugador durante su vinculación o desvinculación con el Club fueron presentadas en su momento por el propio jugador”.

COMUNICADO OFICIAL | Declaraciones Kevin Viveros pic.twitter.com/BCu4qt0eqv — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 17, 2026

Respecto a la demanda ante la Fifa, señalaron: “Atlético Nacional reconoce que el jugador es libre de acudir a los mecanismos institucionales que considere pertinentes; no obstante, ello no crea, ni puede interpretarse como generador de obligación, responsabilidad o deber de actuación alguno a cargo de Atlético Nacional en los términos planteados en sus declaraciones. Sin perjuicio de lo anterior, Atlético Nacional se reserva y ejercerá las acciones legales que considere necesarias para la protección de su buen nombre y reputación”.