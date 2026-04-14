Leyenda de Copa Libertadores no llegó a Atlético Nacional y dan detalles: América también lo quiso

Todo apunta a que desde el Fútbol Profesional Colombiano siguen de cerca a Martín Palermo, recordado como goleador de Boca Juniors y hoy entrenador. El titán, leyenda de la Copa Libertadores, estuvo en el radar de equipos como Atlético Nacional y América de Cali.

De hecho, no solo habría interesado a verdolagas y diablos rojos, pues la versión apunta a que Palermo también pudo prestar sus servicios al Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali. Así, hay ruido en el FPC con esta información.

Fue el periodista José Hugo Illera quien entregó la información en el programa Despierta Win de Win Sports. El comunicador reveló que habló directamente con Martín Palermo y este le entregó los detalles al respecto.

Así lucía Martín Palermo en su último paso como entrenador: 2025 con Fortaleza de Brasil. Foto: Getty Images

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“Me llamaron de Atlético Nacional”: la versión que le dio Martín Palermo a José Hugo Illera

“Le pregunté a Martín Palermo que si era cierto que estuvo cerca de llegar al Fútbol Colombiano, me dijo ‘sí’. ‘Me llamaron de Atlético Nacional, en algún momento del Deportivo Cali. Don Tulio Gómez fue el primero en llamarme para el América de Cali’, y recientemente lo llamó el Atlético Bucaramanga”, dijo Illera en el programa referenciado.

Finalmente, añadió: “Dijo que estaría encantado de venir a Colombia, no sé si ya descartó lo de Bucaramanga”.

⚽🔥@JOSEHUGOILLERA habló con Martín Palermo y el argentino le contó que en algún momento lo han llamado de Nacional, Cali, América y recientemente lo llamó el Bucaramanga.



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Martín Palermo como entrenador

De Martín Palermo como jugador se conoce casi todo. Dejó su nombre en letras doradas en varios equipos, aunque más que nada lo recuerdan por su paso en Boca Juniors. Allí lo ganó todo a nivel nacional, continental e intercontinental.

Martín Palermo con Boca Juniors, como su delantero titular, en 2008. Foto: Getty Images

Ya como entrenador, la hoja de vida de Martín Palermo no es para nada corta. Asoman nueve equipos que lo han tenido como director técnico:

Godoy Cruz (Argentina)

Arsenal (Argentina)

Unión Española (Chile)

Pachuca (México)

Curicó Unido (Chile)

Aldosivi (Argentina)

Platense (Argentina)

Olimpia (Paraguay)

Fortaleza (Brasil)

Los títulos no acompañan a Palermo, aunque logró la División de Honor con Olimpia, en Paraguay, para el clausura 2024. De hecho, se ganó el premio a mejor entrenador en ese año.