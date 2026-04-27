Julián Álvarez habla de su futuro, a horas del juego ante Arsenal por Champions: mensaje claro

A horas del juego entre Atlético de Madrid y Arsenal este miércoles, por la ida de las semifinales de la Champions League, Julián Álvarez habló sobre su futuro. El delantero argentino del cuadro colchonero viene siendo vinculado por la prensa europea en un presunto interés del Barcelona, y hasta del propio cuadro gunner inglés, en contar con sus servicios.

“Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso. Estamos en la parte más importante de la temporada, así que trato de enfocarme en eso, en hacer lo mejor, estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí”, dijo Julián Álvarez este lunes, 27 de abril, en rueda de prensa previa a la semifinal.

Y sentenció de forma clara: “No puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo y yo trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota, de mentiras muchas veces. La energía la guardo para las cosas que me interesan, en estar al 100% para ayudar al equipo”.

Julián Álvarez, pieza clave del Atlético de Madrid en esta Champions League. Foto: Getty Images via AFP

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¿Qué más dijo Julián Álvarez?

“Obviamente, se habla siempre de si hay un favorito o no. Nosotros solo pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro objetivo, lo que podemos hacer, de lo que somos capaces, así que solo vamos a poner foco en eso”, comentó el atacante en declaraciones a los medios en la sala de prensa del Cerro del Espino antes del entrenamiento.

Y es que se desconoce claramente cuál es el favorito entre Arsenal y Atlético de Madrid en esta semifinal de Champions League. Si bien el equipo londinense de Mikel Arteta parece tener más aplausos, la mala racha en esta recta final de la temporada lo vuelve a colocar en el ojo de la polémica.

“Estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada. Así que nos enfocamos en eso, en lo que somos hoy como grupo y la historia la queremos hacer nosotros”, añadió Julián Álvarez.

Si Atlético de Madrid pasa a la gran final de la Champions League, tendría que verse cara a cara contra el ganador de la llave entre Bayern Múnich de Luis Díaz y PSG. Para muchos, estos dos equipos, el bávaro y el vigente campeón de la orejona, son claros favoritos al título.

PSG y Bayern Múnich juegan la otra llave semifinal en esta Champions League 2025-2026. Foto: Getty Images

*Con información de Europa Press.