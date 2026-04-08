Golazo del Atlético de Madrid para preocupar al Barcelona en la Champions: Julián Álvarez se postula para el Puskás

El delantero argentino Julián Álvarez es ahora el jugador del que todos hablan en España tras Luis Díaz, luego de marcar un golazo en la Champions League, en la ida de los cuartos de final ante el FC Barcelona, que ilusiona al Atlético de Madrid con la clasificación a las semifinales.

El 1-0 en contra es algo que coloca preocupación en el club catalán, que cerrará la serie en Metropolitano de la capital española.

FC Barcelona, como es habitual, se presentó a esta serie de Champions siendo el máximo favorito para clasificar entre los cuatro mejores de Europa. Pese a esa condición, el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone avanza con la firme intención de dar el golpe y hasta ahora lo logra con el gol digno de Premio Puskás de ‘La Araña’.

Julián Álvarez es otro jugador que pule su definición para no fallar en el Mundial 2026, pues es fijo en el grupo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, que partirá como favorita al título en Estados Unidos, México y Canadá y que no espera sorpresas en el grupo J, conformado además por Austria, Argelia y Jordania.

Lamine Yamal y Julián Álvarez en un partido de Atlético vs. Barcelona. Foto: Getty Images

De esta manera, cierra mucho más el mano a mano que tiene con Lautaro Martínez por la titularidad en Argentina. El golazo ante el Barcelona le hace ganar puntos, además de poder mantenerse con vida en la Champions League, que es el trofeo más preciado antes de la Copa del Mundo. Al menos, el tiro libre de su autoría apoya esa causa del club ‘Colchonero’.

Golazo de Julián Álvarez ante el Barcelona

Sobre el minuto 44 fue el ‘arañazo’ en la portería del joven Joan García, quien pese a volar por Barcelona, no le alcanzó para tocar un balón envenenado que fue a todo el ángulo del arco. Hubo un tiro libre que Álvarez de inmediato pidió y a balón detenido pudo demostrar sus capacidades en la zona ofensiva.

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!



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En esa misma jugada, hubo una revisión del VAR que perjudicó mucho más al Barcelona, pues el defensa central Paul Cubarsí vio la tarjeta roja directa tras una falta durísima al borde del área.

Además de que el Barcelona se quedó con 10 futbolistas, Atlético lo castigó con el tiro libre de Julián Álvarez para el 1-0 parcial. Angustia en el catalán que se proyecta en la Champions como uno de sus grandes objetivos esta temporada.