Diez años en el Atlético con un paréntesis de dos temporadas en el Barcelona y la espina clavada de no haber triunfado como azulgrana. En sus últimos meses como jugador rojiblanco antes de cruzar el Atlántico, Antoine Griezmann regresa al Camp Nou el miércoles en la ida de cuartos de la Champions.

El equipo de Diego Simeone, derrotado en las finales de 2014 y 2016, nunca ha levantado la Liga de Campeones y el veterano atacante francés, que se marchará al Orlando City de la MLS al final de la temporada, no ha ganado un título con el Atlético desde la Europa League de 2018 y la posterior Supercopa de la UEFA.

Barcelona y Atlético ya tuvieron la primera cita de tres en Liga. Restan las dos de Champions League. Foto: AFP

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Un título deseado

Griezmann dejó el Atlético para irse al Barça en 2019 y duró dos años en la capital catalana antes de regresar al equipo de Diego Simeone.

Durante ese breve periodo con la camiseta azulgrana, Griezmann se perdió el título de Liga del Atlético en 2021, un trofeo que se le ha escapado a lo largo de su carrera.

En una época complicada, con un Barça víctima del brutal 8-2 encajado ante el Bayern en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2020, no logró encajar en un equipo todavía liderado por Lionel Messi.

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Griezmann quiere dejar el Atlético, del que es el máximo goleador histórico con 211 tantos, con un gran trofeo en sus manos, que se sume al Mundial 2018 que conquistó liderando a Francia.

El primer paso hacia ese objetivo, tras anunciar la decisión de marcharse la semana pasada, llega el miércoles en el Camp Nou, en el quinto enfrentamiento entre Atlético y Barça esta temporada.

Orlando peleó para que se incorporara antes de finales de marzo, pero Griezmann dijo que se quedaría en el Atlético, en buena medida para tener un último intento por asaltar la Champions, además de disputar la final de la Copa del Rey precisamente ante la Real Sociedad, el club en el que se formó y se convirtió en una estrella.

Antoine Griezmann del Atlético de Madrid y su compañero Julián Álvarez. Foto: Getty Images

El jugador de 35 años, uno de los soldados preferidos de Simeone durante los 14 años de mandato del técnico, combinó la ética de trabajo que exigía el argentino con una enorme calidad y talento.

A gestar un golpe

Griezmann puede que no haya ganado tantos títulos como merece un jugador de su talla, pero ha dejado huella como uno de los atacantes más completos del fútbol europeo en la última década.

“Espero que podamos hacer algo grande”, dijo el francés después de aplastar al Tottenham por 5-2 en la ida de octavos, marcando el segundo gol de su equipo.

Griezmann ya sabe lo que es sacudir al Barça, con dos goles en los cuartos de la Champions de 2016, hace una década, para eliminar con el Atlético al Barça de Messi, Luis Suárez y Neymar.

Aquella hazaña terminó en la final, con lágrimas en Milán al perder ante el Real Madrid, como dos años antes en Lisboa.

Hora y canal para ver en vivo:

8 de abril

Cuartos de final (ida)

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Espn / Star+

Estadio: Spotify Camp Nou

*Con información de AFP.